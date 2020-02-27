Экодворы предложено внести в программы застройщиков: в Норильске уже запланировано открытие

Проект «Экологический двор» - инициатива, которую в Красноярске всерьез рассматривают уже несколько лет. Обсудили ее и во время недавнего визита в город главы Росприроднадзора РФ Светланы Родионовой - на совещании в СФУ. Цель у эксперимента - собрать данные о том, что можно сделать в отдельно взятом дворе, если перевести автомобили на электроподогрев и ценить вклад каждого автомобиля в чистоту воздуха.

Проект - не миф, его при поддержке Норникеля реализовывают в Заполярном (Мурманская область) Фото: пресс-служба Экологического фонда СФУ

- Когда мы задумывали этот проект в конце 2015 года, мы рассматривали опыт скандинавских стран, где электрический прогрев машин в зимнее время используется повсеместно, - отметил член правления Экологического фонда СФУ Николай Доронин . – Но у них электропрогрев применяется с целью экономии топлива. В нашем же случае, мы увидели, что на первое место выходит экологический аспект.

Возможности экодвора помогают снизить нагрузку от автомобильных выбросов Фото: пресс-служба Экологического фонда СФУ

К слову, экодворы - вовсе не миф. Проект уже реализован при поддержке компании «Норникель» в Заполярном (Мурманская область). Более того, вскоре экологический двор появится и в Норильске - также благодаря активной позиции «Норникеля». Объективные плюсы экодвора - снижение воздействия на окружающую среду, экономия топлива и увеличение ресурса автомобиля - очевидны. И об этом говорят цифры: каждый автомобиль во время прогрева выбрасывает в среднем 240 килограмма выбросов в год. Таким образом, в экодворе за несколько месяцев (с ноября по конец февраля) в атмосферу не попали 3,6 тонны выбросов.

Результаты по достоинству оценила и Светлана Радионова, предложив тиражировать этот опыт не только во дворах, но и на стоянках авто. Кроме того, не лишним будет привлечь к проекту и застройщиков.

В Заполярном (Мурманская область) уже функционирует экодвор, Проект реализован при поддержке Норникеля. Фото: пресс-служба Экологического фонда СФУ

- Почему в программу застройщика не внести такие дворы, - поделилась мнением Радионова. - Это должно стать нормой. Если мы видим научно подтвержденный экологический эффект для конкретного места, то первое, что делает местная власть - вводит это как норму. И это было бы правильно при общей экологической ситуации в городе. Застройщик должен потратиться на экологическую составляющую. Такие маленькие шаги должны дать глобальный результат.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, на реализацию идеи потребуется не более 2 лет. И реализуют ее на только во дворах, но и на парковках.