Новый бюст за репост. К 8 марта в Красноярске объявили бесплатный розыгрыш пластических операций
Аттракцион неслыханной щедрости - в Красноярске. Накануне 8 марта сразу два пластических хирурга - Гарен Гуликян и Рустам Халилуллин – сделали подписчицам в Инстаграме нетривиальные предложения. Пообещали дорогой презент, но... совершенно безвозмездно. И это операция на выбор. То есть новый бюст (живот, веки…) за репост.
Эксклюзивные объявления озвучили лично. Доктор Гуликян вооружился букетом роз и снялся в ролике на берегу Енисея.
- Дорогие мои подписчицы! В честь наступающего праздника я бы всех вас хотел поздравить с этим событием. И также подарить абсолютно любую операцию бесплатно. Только для вас и только 8 марта, - задушевно обратился к краснояркам брутальный хирург. И вот результат – больше 13 тысяч желающих.
Его коллега - Рустам Халилуллин – пошел чуть дальше. Никаких видео, зато предложение еще заманчивей: операция или iPhone 11:
- Первый в этом году, но далеко не последний розыгрыш. С особой любовью к вам, дорогие мои девчонки!
Рустам Всемогущий? Фото: инстаграм Рустама Халилуллина.
Его итог (конечно, промежуточный) свыше 25 тысяч. Условия у обоих схожие: быть подписанной на аккаунт врача, поставить лайк, сделать репост поста у себя в сторис.
Участвовать, разумеется, могут только девушки. Им должно быть не меньше 18 лет. Один из докторов разрешает в случае выигрыша «передарить» операцию той, кому она нужнее. Скажем, подруге. Имена победительниц объявят в прямом эфире 8 марта.
… До розыгрыша четыре дня, но эффект бомбический. Желающих измениться даром с каждой минутой все больше. Девушки забрасывают Инстаграмы хирургов комментами (это одно из условий конкурса). Но банальным «участвую», понятно, все не ограничивается. Эмоции кипят! Мы выбрали самые яркие из постов:
- Опять наш волшебник девчонок балует!
- Как в фильме Рустам всемогущий.
- Подарите мне грудь, как у молодухи!
- Моя удача, не подведи…
- Пусть сисечно-силиконовый бог, подарит мне на 8 марта новые силиконовые округлости. Аминь!
- Тело можно довести до совершенства спортом, правильным образом жизни, правильным питанием. Но все же некоторым частям требуется помощь волшебных рук мастера. Всем удачи!
- Безумно буду рада, если отдамся, в ваши золотые руки.
Доктор Гуликян вооружился букетом роз и снялся в ролике на берегу Енисея. Фото: инстаграм Гарена Гуликяна.
- Это МОЙ шанс измениться.
- Хочу шикарную грудь, очень долго к этому иду, морально готова к операции, готова выполнять все условия врачей.
- Я должна выиграть: пишу письмо, как Деду Морозу.
- Для меня этот коммент – боль. Моя проблема – большая грудь, мечтаю уменьшить.
- Приди ко мне удача: муж хочет для меня большую грудь.
К слову, необычные предложения активно обсуждают в соцсетях. Реакция, ожидаемо, разная. Больше всего недоумевающих:
- Муж хочет, пусть муж и платит. Знаете такое: «видели глазки, что брали. А теперь ешьте, хоть повылазьте».
А вы что думаете?
ИСТОЧНИК KP.RU