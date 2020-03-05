Новый бюст за репост. К 8 марта в Красноярске объявили бесплатный розыгрыш пластических операций

Аттракцион неслыханной щедрости - в Красноярске. Накануне 8 марта сразу два пластических хирурга - Гарен Гуликян и Рустам Халилуллин – сделали подписчицам в Инстаграме нетривиальные предложения. Пообещали дорогой презент, но... совершенно безвозмездно. И это операция на выбор. То есть новый бюст (живот, веки…) за репост.

Эксклюзивные объявления озвучили лично. Доктор Гуликян вооружился букетом роз и снялся в ролике на берегу Енисея.

- Дорогие мои подписчицы! В честь наступающего праздника я бы всех вас хотел поздравить с этим событием. И также подарить абсолютно любую операцию бесплатно. Только для вас и только 8 марта, - задушевно обратился к краснояркам брутальный хирург. И вот результат – больше 13 тысяч желающих.

dr.gulikyan Пластический хирург Гарен Гуликян делает предложение подписчицам.

Его коллега - Рустам Халилуллин – пошел чуть дальше. Никаких видео, зато предложение еще заманчивей: операция или iPhone 11:

- Первый в этом году, но далеко не последний розыгрыш. С особой любовью к вам, дорогие мои девчонки!

Рустам Всемогущий? Фото: инстаграм Рустама Халилуллина.

Его итог (конечно, промежуточный) свыше 25 тысяч. Условия у обоих схожие: быть подписанной на аккаунт врача, поставить лайк, сделать репост поста у себя в сторис.

Участвовать, разумеется, могут только девушки. Им должно быть не меньше 18 лет. Один из докторов разрешает в случае выигрыша «передарить» операцию той, кому она нужнее. Скажем, подруге. Имена победительниц объявят в прямом эфире 8 марта.

… До розыгрыша четыре дня, но эффект бомбический. Желающих измениться даром с каждой минутой все больше. Девушки забрасывают Инстаграмы хирургов комментами (это одно из условий конкурса). Но банальным «участвую», понятно, все не ограничивается. Эмоции кипят! Мы выбрали самые яркие из постов:

- Опять наш волшебник девчонок балует!

- Как в фильме Рустам всемогущий.

- Подарите мне грудь, как у молодухи!

- Моя удача, не подведи…

- Пусть сисечно-силиконовый бог, подарит мне на 8 марта новые силиконовые округлости. Аминь!

- Тело можно довести до совершенства спортом, правильным образом жизни, правильным питанием. Но все же некоторым частям требуется помощь волшебных рук мастера. Всем удачи!

- Безумно буду рада, если отдамся, в ваши золотые руки.

Доктор Гуликян вооружился букетом роз и снялся в ролике на берегу Енисея. Фото: инстаграм Гарена Гуликяна.

- Это МОЙ шанс измениться.

- Хочу шикарную грудь, очень долго к этому иду, морально готова к операции, готова выполнять все условия врачей.

- Я должна выиграть: пишу письмо, как Деду Морозу.

- Для меня этот коммент – боль. Моя проблема – большая грудь, мечтаю уменьшить.

- Приди ко мне удача: муж хочет для меня большую грудь.

К слову, необычные предложения активно обсуждают в соцсетях. Реакция, ожидаемо, разная. Больше всего недоумевающих:

- Муж хочет, пусть муж и платит. Знаете такое: «видели глазки, что брали. А теперь ешьте, хоть повылазьте».

А вы что думаете?