Финансовая безопасность: мошенники стали изобретательней

Раньше аферисты действовали грубо и их жертвами в основном становились только очень доверчивые граждане, которые называли «сотрудникам банка» все данные по карте. Но народ стал умнее, а схемы мошенников - изощреннее.

Схема - очень простая

Мошенники применяют все более виртуозные способы воздействия на людей. Это достаточно простые, но эффективные методы. Обманным путем преступники пытаются узнать у человека конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу. Чаще мошенники представляются сотрудниками безопасности банков и убеждают граждан в том, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с их счета. Ситуация усугубляется тем, что злоумышленники научились подделывать телефонные номера банков, они используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне человека отражается официальный номер банка.

Обычно преступник обращается к собеседнику по имени и отчеству, может назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники, как правило, получают заранее из открытых источников, например, из социальных сетей. Даже если информация звучит очень правдоподобно, лучше перестраховаться и позвонить в банк самому, чтобы общаться точно с его сотрудником, а не с преступником. Преступники очень хорошо знакомы с психологией людей и учитывают все, даже время суток и способность человека адекватно воспринимать информацию. Именно поэтому чаще всего злоумышленники звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Звонивший представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Они говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это делается ради одной цели - чтобы человек потерял бдительность, засуетился. Они торопят и запугивают клиента, если человек сомневается или отказывается назвать необходимые сведения (данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения), ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам.

- Вчера мне звонили с неизвестного номера, - рассказывает Татьяна. - Сказали, что были предприняты неоднократные попытки снять средства с моей карты, и чтобы их прекратить, нужно назвать пароль, который придёт в смс. Мне уже неоднократно звонили, и раньше я сразу понимала, что это мошенники: звонок поступал с сомнительного номера и псевдосотрудники называли какие-то запредельные суммы, которые в принципе не хранятся на моей карте. А в этот раз все выглядело очень натурально, даже сообщение пришло с обычного номера банка. Поэтому я засомневалась и позвонила в банк сама. Там подтвердили, что это были мошенники.

Самое парадоксальное, что в сообщении, которое приходит во время звонка мошенника, говорится, что «код подтверждения никому нельзя сообщать». Сотрудники банка никогда не запрашивают коды, пароли и не просят перейти по ссылкам. Но многие, просто не читают текст сообщения и называют пришедший код.

Потерпевших - десятки тысяч

Сотрудники краевой полиции практически ежедневно принимают заявления от обманутых красноярцев. За 2019 год из-за мошеннических схем жители края потеряли более 350 миллионов рублей.

- Жертвами преступников становятся как молодые люди, активные пользователи современных средств связи, так и пенсионеры, которые в силу психологических особенностей наиболее доверчивы и легко поддаются внушению со стороны, - комментирует Тамара Белкина, начальник ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майор юстиции. - Так, в конце декабря 2019 года житель краевого центра 1941 года рождения перевел мошенникам более 500 тысяч рублей в целях оказания помощи родственнику. В Железнодорожном районе Красноярска женщина 1937 года рождения сняла с банковских счетов все свои сбережения и передала злоумышленникам более 1 млн. рублей.

В полиции призывают сообщать им обо всех подозрительных случаях. Если вы стали жертвой мошенников или в отношении вас была совершена такая попытка - незамедлительно обратитесь в банк, чтобы приостановить операции по переводу денежных средств, и в полицию.

Комментарий эксперта

- В 2019 году в Банк России от жителей Красноярского края поступило 48 жалоб на хищение денег с их банковских счетов, - комментирует Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России. - Количество таких обращений по сравнению с 2018 годом выросло на 41%. Стоит заметить, что это только обращения в Банк России. Пострадавших от мошенников гораздо больше. Кто-то идет в полицию, а в случаях незначительного ущерба люди иногда вообще никуда не обращаются. По данным правоохранительных органов, масштабы преступлений огромны. В целом по России в 7 из 10 случаев, произошедших в 2019 году, потерпевшие сами сообщали мошенникам информацию, необходимую для доступа к их средствам.

В любом случае, если вам звонят из банка, не теряйте бдительности, не спешите. Если с вашего счета действительно происходит несанкционированное списание и банк выявил подозрительную транзакцию, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов - этого времени достаточно, чтобы хорошо все обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет.

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Cпециалисты рекомендуют:

- при подозрительном звонке уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами;

- положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации или на «горячую линию» банка. Номер нужно набрать вручную. Всегда набирайте только официальный номер банка;

- не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора;

- ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на «горячую линию» банка.

По данным Банка России, в 2019 году банки компенсировали гражданам России 870 млн рублей, похищенных в результате несанкционированных операций. Это случаи, когда клиенты не нарушили условие договора, не сообщили свои конфиденциальные данные.

ВАЖНО

Телефон «горячей линии» можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.

Если клиент сам сообщит преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, банк не вернет вам деньги.

Если деньги с карты сняли:

- необходимо сообщить в банк не позднее следующего дня после случившегося. Банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные;

- обратиться в правоохранительные органы. Это следует делать не только после мошеннических действий, но и при попытках злоумышленников украсть деньги.