Котельных станет меньше, трубопроводов и тепла - больше, воздух – чище

Подробности планов, а также, как именно они повлияют на жизнь красноярцев, руководители СГК и городской администрации рассказали на пресс-конференции.

Главные задачи

Их обозначил Александр Шлегель, директор Красноярского филиала СГК:

- Это надежное теплоснабжение, подключение новых объектов и экологическая программа – закрытие малых котельных и модернизация Красноярской ТЭЦ-1.

Александр Шлегель, директор Красноярского филиала СГК. Фото: из архива СГК

Ремонт теплотрасс начнется уже в марте

К ремонтам теплостанций Красноярска, Канска, и Назаровской ГРЭС на предприятиях СГК уже приступили. В ремонтной программе - 103 единицы основного оборудования: котлы, турбины, генераторы и т.д.

Что касается ремонтов и строительства теплосетей, то СГК планирует в этом году выполнить серьезный объем работ в Красноярске.

Планируется построить и переложить около 20 000 погонных метров трубопровода на сумму более полутора миллиарда рублей.

- За последние 20 лет в городе такой большой стройки на теплосетях не проводилось. Планы на 2020 год превышают обычный ежегодный объем работ на 25%, - говорит директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Сергей Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании. Фото: из архива СГК

Теплоэнергетики продолжат замену ветхих трубопроводов на важных магистралях города. Плюс будут приведены в порядок участки, где были порывы в последнее время. Так, на правом берегу очередной этап ремонта теплосетей на проспекте им. газ «Красноярский рабочий», на улицах Вавилова и Матросова. Включен в капитальную программу участок возле ДК 1 Мая, где в новогодние праздники случился порыв. Здесь полностью заменят больше 300 погонных метров трубы. Кстати, пример показательный. Этой теплотрассе уже более 30 лет.

Важные объекты левобережья - перекладка теплосетей по улице Железнодорожников, реконструкция с увеличением диаметра труб и их пропускной способности на Ладо Кецховели и Высотной. Работать будут проводить поэтапно, начнут уже в марте, а закончат осенью.

Сергей Иванов подчеркнул, что все рабочие графики будут согласовываться с администрацией, дорожными службами, ГИБДД, чтобы минимизировать неудобства. Никто не скрывает, что будет непросто. Но чтобы избежать инцидентов в отопительный сезон, не сидеть без тепла, ремонты необходимы. Чем больше, тем лучше: больше 50% городских теплосетей нуждаются в замене – им 25-30 лет.

Специально, чтобы красноярцы могли оперативно получать информацию, на сайте сделана интерактивная карта, на которой есть все планы по ремонту и строительству теплосетей.

Еще один вопрос - благоустройство. По словам теплоэнергетиков, сохранить зелень, где это возможно, хотя в охранной зоне теплотрасс ее быть не должно. Есть такая проблема: деревья высаживают без согласований, а потом выясняется, что под землей коммуникации. СГК готова делать исключения для невысоких деревьев и кустарников – сохранять их, если они не мешают ремонту, или пересаживать, если есть шансы, что растения приживутся. Кроме того, энергетики и сами участвуют в высадках деревьев. К примеру, «Зеленая дружина СГК» внесла в свой ежегодный марафон по озеленению участок на улице 60 лет Октября, где в 2019 году ремонтировали теплосети. Здесь высадят деревья и кустарники. А в общей сложности дружинники сделали Красноярск зеленее на 4,5 тысячи деревьев и кустарников.

28 неэффективных котельных закроют

Одна из целей строительства теплосетей — улучшение экологической ситуации в городе. По федеральной программе «Чистый воздух» до 2024 года в Красноярске необходимо закрыть 35 неэффективных котельных. Речь о малых котельных, как правило, расположенных в жилых микрорайонах. Невысокие трубы, которые вы видите в разных районах города, – это и есть малые котельные. Почему федерацией принято решение их закрыть? Во-первых, там нет эффективных установок очистки уходящих дымовых газов, а случается, что не установлено вовсе никакого очистного оборудования. Во-вторых, котельные для производства одного и того же количества тепловой энергии потребляют больше угля, чем ТЭЦ, а значит, больше выбросов и дороже стоимость одной гигакалории. То есть тепло, произведенное на теплостанциях, экологичнее и дешевле.

Если все планы реализуются и все 35 котельных будут закрыты, то общий объем выбросов в Красноярске снизится на 10,8 тыс. тонн от уровня 2017 года.

Семь из 35 малых котельных уже выведены из эксплуатации, а потребители – жилые дома и общественные здания - переведены на мощности ТЭЦ СГК. Однако чтобы заместить еще 28 котельных, нужно и реконструировать действующие теплосети, и строить новые. Большая подготовительная работа ведется давно. К примеру, строительство реверсивной теплотрассы на Октябрьском мосту, насосных станций на островах Татышев и Посадный. И, конечно, один из ключевых моментов – завершение строительства уникальной тепломагистрали диаметром 1000 мм, соединившей теплосеть от ТЭЦ-2, расположенной на правом берегу, с левым берегом через новый Николаевский мост.

Теперь, чтобы теплотрасса заработала в полную силу, на правом берегу предстоит увеличить диаметр трубопровода от ТЭЦ-2. А на левом берегу выполнить целый комплекс строительных и монтажных работ: реконструировать существующие трубопроводы, увеличив их диаметр, а значит, пропускную способность, построить новые теплосети и насосную станцию на улице Спартаковцев.

Увеличенные мощности и новая инфраструктура помогут городу замещать котельные, обеспечивать теплом новые микрорайоны, а еще снижать сроки отключения горячей воды во время летних ремонтов.

Экологические приоритеты

Приоритетная задача экологической программы СГК - модернизация Красноярской ТЭЦ-1. В прошлом году была построена труба высотой 275 метров. Такая высота позволяет рассеивать выбросы за пределами городской черты. После того как она «заработает», будут демонтированы две трубы 105 и 120 метров. Появится место для строительства современных электрофильтров с эффективностью улавливания пылевых выбросов свыше 99%.

Фото: из архива СГК

В итоге на ТЭЦ-1 останутся трубы высотой 275 и 180 метров, а все действующие котлы будут оснащены современным природоохранное оборудованием.

- Программа модернизации приведет к снижению выбросов от ТЭЦ-1 в целом более чем на 20%, - уточнил Александр Шлегель. - Хотя отмечу, что и сейчас станция не превышает разрешенного законодательством объема выбросов. Но их очистку можно сделать эффективнее, и это наша социальная ответственность, наша задача, мы живем в этом городе.

КСТАТИ

Все планы СГК, о которых мы сегодня рассказали, входят в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

ЦИФРА

1,6 млрд рублей вложит СГК в строительство, реконструкцию и ремонт теплосетей в 2020 году

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владислав Логинов, первый заместитель главы города Красноярска:

- Естественно, все проекты мы сегодня рассматриваем с точки зрения экологической повестки. Мы понимаем, что те задачи, которые решает СГК, напрямую влияют на состояние окружающей среды. Закрытие «грязных» котельных — задача № 1, которую решает теплотранспортное подразделение СГК. Также сюда входит развитие новых теплосетей, их строительство, что позволит развиваться новым районам. Важнейшая задача — это повышение качества теплоснабжения и отсутствие аварийных ситуаций.

Владислав Логинов, первый заместитель главы города Красноярска. Фото: из архива СГК

ВОПРОС РЕБРОМ

Может ли теплая зима отразиться на планах СГК?

Отвечает Александр Шлегель:

- Особенность этого отопительного сезона в том, что температура наружного воздуха выше, чем в прошлом, примерно на 8 градусов. В связи с этим отпуск тепла предприятий СГК значительно ниже: в январе 2020 года ниже на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По прогнозу похожая ситуация и в феврале. Получается, что наши станции выработают в отопительный период и тепла, и электроэнергии меньше, чем это было предусмотрено бюджетом 2020 года. Но я хочу сказать, что все запланированные работы по всем программам будут выполнены.

ЦИФРЫ

Более 80% потребителей Красноярска получают тепло от теплоисточников СГК. Примерно столько же в Канске, а в Минусинске и Назарове – более 90%.