Пасмурной, но теплой будет последняя неделя февраля в Красноярске

Метеорологи Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящую рабочую неделю. Помимо того, что она будет короткой, есть и другие плюсы. Конец февраля, по мнению синоптиков, в Красноярске будет относительно теплым для зимы, хотя и пасмурным.

Во вторник, 25 февраля, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем – до минус 7 градусов, небольшой северо-восточный ветер. В ночь на среду столбики термометров опустятся до минус 16 градусов, возможен небольшой снег. В среду, 26 февраля, в городе облачно, небольшой снег. Днем температура воздуха опустится до минус 6. В четверг ночью – минус 18 градусов, небольшой снег, ветер южный, днем – небольшая облачность, без осадков, температура воздуха – минус 5 градусов.

Плюсовые температуры в Красноярске установятся с пятницы, 28 февраля. Ночью синоптики обещают до минус 11 градусов, днем – 1 градус тепла. Возможны небольшие осадки. В ночь на субботу резко потеплеет – до минус 5 градусов. Днем в субботу и воскресенье ожидается – 0 - минус 1 градус, небольшие осадки