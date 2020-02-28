Как волки, сняли скальп. Красноярку, отбившую ребенка от стаи бродячих собак, наградили медалью

В Красноярске продавец павильона совершила по-настоящему героический поступок. Отбила 9-летнего мальчишку от одичавших собак. Это случилось 6 ноября 2019 года на окраине города, в Черемушках - стая псов набросилась на школьника. Буквально рвала на части. В больнице потом определят состояние как тяжелое, у него было множество глубоких ран. Как волки, псы сняли с ребенка скальп. Наталья Луговкина спасла ему жизнь, рискуя собственной. С голыми руками, не успев схватить даже камень или палку, ринулась в самую гущу, в стаю разъяренных животных. Накануне, 27 февраля, женщину наградили медалью «Доблесть и отвага». Ее вручил лично руководитель краевого следкома Андрей Потапов.

Как удалось отстоять мальчишку, женщина рассказала корреспонденту «Комсомольской правде» - Красноярск:

- Сначала ко мне забежал его брат: «Помогите! Собаки!». Я поначалу даже не поверила, вдруг дети шутят. Вышла на улицу, а там крики! Все бросила, дверь не заперла, как была в рабочей толстовке, так рванула.

Добежали мы… Это был кошмар. Ребенок упал в яму, пытался выбраться. Одна собака рвала его ноги и бок, голову, шею, лицо, руки – остальные. На голове скальпа не было, бок прожеван до внутренних органов. Место на отшибе, до домов метров 300. Рядом автосервис, стоянка и автомасла продают. Там трое мужиков работают, но я и не подумала бежать к ним за помощью. Не успела бы, пацаненка бы уже не спасли.

Сначала отбилась камнями, мальчишка второй помогал. А собаки стали нас окружать. Я тогда похватала с земли бутылки, палки, камни. Кричала… Так с грехом пополам и добрались до магазина. Один пес прямо до дверей нас гнал, как добычу. А другие полукругом встали на этом пригорке - следили.

Руководитель ГСУ СК России по краю и Хакасии Андрей Потапов вручил Наталье медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».Фото: пресс-служба ГСУ СК России по краю и РХ

… Я после этого несколько дней не могла уснуть, только урывками. От усталости вырубалась, и все. Пока в деревню не съездила к своим, там удалось выспаться по-человечески. Но как я могла не среагировать? Я сама мать. У меня дочь этого возраста. Просто материнский инстинкт сыграл или что. Муж и дочка мною гордятся, говорят – главное, сама цела и мальчишку спасла.

КОММЕНТАРИЙ

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

- Пострадавшему ребенку сделали несколько операций, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ. - Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных должностных лиц, ненадлежащим образом исполняющих свои должностные полномочия по контролю в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.

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