«Иногда хочется куда-то выйти, но ты делаешь уроки, а потом – хоп 8 вечера! И просто падаешь спать». Откровения 15-летней школьницы

Российская школа заняла первое место в мире по уровню стресса среди учеников (международное исследование под названием «Уверенность в процессе обучения», проводилось в Америке, Германии, Китае, России и Японии; были опрошены дети от 5-ти до 18-ти лет, а также родители и педагоги). Почему так происходит? Об этом – в откровенном рассказе 15-летней школьницы.

Даша учится в девятом классе обычной красноярской школы, уклон (школы) – математический. В дневнике четверки и пятерки, троек сейчас практически нет. Скоро поступать в 9 класс, но с вузом, будущей профессией пока ничего не решила. Впрочем, как и большинство ее одноклассников. До 14 лет профессионально занималась горными лыжами и хореографией, но когда встал выбор между спортом и учебой, от первого пришлось отказаться. Отказались, - с условием, - три раза в неделю успевать обычный спортзал (фитнес рядом с домом). На все остальное сейчас, в девятом классе, кроме школы и домашних заданий, времени практически нет.

Об оценках

- В первую очередь ученики боятся каких-то конкретных уроков. Кто-то чего-то не знает, а когда проходят проверочные, начинаются двойки. И начинаются последствия. Даже не всегда дети боятся наказания от родителей, просто есть понимание, что двойка – это плохо. И может быть, никакого наказания не последует за эту двойку, но получить ее страшно. Это еще из-за того, что у нас повышенная ответственность, 9 класс же выпускной.

- А за что сейчас ставят оценки?

- Все зависит от учителя. Некоторые ставят оценки только за проверочные, некоторые – еще и за работу на уроке. Потом из всех оценок складывается четвертная и годовая оценки. И затем ставится оценка за ОГЭ. И если у ученика средний годовой балл – 4,5, и он пишет экзамен, к примеру, на 4, то ему поставят 4. То есть экзамен дает ученику преимущество, в какую сторону склонить годовую оценку.

О напряжении

- Например, в прошлом году царило ужасное нервное напряжение на одном из предметов. Заходишь в кабинет, особенно ели это первый урок, и первые месяца два или три было страшно облокотиться даже на спинку стула. На нас не кричали, ничего не доказывали, просто была такая психологически давящая атмосфера. В этом году как-то более-менее исправилось, но в прошлом году это очень сильно напрягало. И многие ученики из моего класса приносили в школу успокоительные и принимали их перед этим уроком.

- А почему было такое напряжение? От чего это зависит?

- Много от чего. И от учителя. И от знания учеником этого предмета. Например, я вот не знаю математику. Я ее не боюсь, но мне неприятно туда идти, потому что я чувствую себя там болотом.

Об учителях

- От учителей сейчас много требуют. У нас есть очень хорошие специалисты, которые вытаскивают школу на уровень, занимаются внеклассной деятельностью, золотые работники на самом деле. Но их настолько не уважает и загоняет руководство школы, что одна учительница недавно слегла с анемией. Она молодая, очень хорошо ведет свой предмет, ученики всегда на ее уроках находятся в нормальной атмосфере, нет никакого напряжения и психоза, и при этом знание предмета нормальное, подготовка хорошая. Сама она ведет проектную деятельность, даже на тему экологии. Но ее напрягают, мы все это замечаем.

Есть учителя, которых мы просто боимся. Например, на математике, с которой у меня не лады, когда что-то спрашивают. А ты понятия не имеешь, что отвечать. Естественно, ты не можешь сказать ничего конкретного. На тебя начинают кричать и спрашивать, почему ты не знаешь. А ты не можешь объяснить, почему не знаешь. Ты просто не понял тему. И когда ты стоишь у доски, на тебя начинают наезжать, мало того, что ты не знал, а теперь – вообще отключился из-за того, что на тебя кричат.

Сейчас дети любят качать свои права. И сразу обращаются к родителям. А те готовы защищать своих детей. Дети иногда тоже злоупотребляют. Сидит, например, ученик откровенно в телефоне на уроке. Учитель говорит: «Телефон – на стол!» (это такая классическая ситуация). Ребенок говорит: «А какое право вы имеете? Это моя частная собственность! Что вы о себе возомнили?». Но при этом, его не очень волнует, что он тоже нарушает чужие права на образование, срывая урок. Это такая двоякая ситуация, когда ребенок одновременно права качает, но в тоже время, их и нарушает.

О домашних заданиях

- Много задают домашних заданий?

- По-разному. У нас есть предмет, по которому регулярно задается пересказ не меньше чем двух параграфов. Казалось бы, нормальная, стандартная форма работы. Но… этого предмета боятся в первую очередь. Потому что пересказ спрашивают очень жестко. А готовятся к нему не так тщательно. Потому что, когда задают подготовится к лабораторной работе и пересказ, то к работе готовятся намного тщательней. А когда ты говоришь: «Простите, я не выучил параграф», тебе ставят двойку без возможности ее исправить. Очень страшно, когда вызывают к доске по этому предмету. Потому что пересказывать у доски – психологически напряжное дело.

Домашние задания – это неприятная тема. Потому что, придя домой со школы, и, потратив полдня на нее, ты должен еще заниматься дополнительно с репетиторами. И получается, что выходные существуют чисто для домашних заданий. Мне еще повезло, у меня не такая нагрузка, я знаю ребят из старших классов, которые делают очень много. Например, учителя любят задавать – смотреть фильм и конспектировать его. А фильмы – по шесть серий или по восемь. Это шесть часов минимум посмотреть, а потому еще законспектировать! То есть ребенок минимум восемь часов может потратить на домашнее задание только по одному предмету! А при этом человек еще готовится к сдаче ЕГЭ, занимается с четырьмя репетиторами, и у него есть и другие предметы, по которым задают не меньше. Очень много проектной деятельности в школе. А проекты делать непросто. Их надо делать не только с точки зрения презентации информации, а еще и с точки зрения информатики. Если ты не умеешь, тогда ты пролетаешь. А уметь надо, потому что за это тоже ставят оценки.

Теперь нельзя откосить от домашнего задания и сказать, что ты болел. Потому что есть электронные дневники и журнал. Учителями все выкладывается, родители в любой момент могут увидеть.

- А когда у вас ввели электронные дневники?

- Переход на самом деле был плавным. Только в этом году нам отменили бумажные дневники. Сначала мы ходили с бумажными, учителя там делали записи, но оценки уже не ставили. Только выставляли четвертные и годовые. Потом начали потихоньку внедрять электронный, и мы вели два дневника. А в этом году отказались от бумажного дневника. Никто на него не рассчитывает. Конечно, плюсы бумажного дневника в том, что можно было склеить страницы, исправить оценку. Но с другой стороны, электронный дневник облегчает жизнь. Тем более носить с собой не нужно, сумка легче на одну тетрадь хотя бы. А носить сумку очень сложно. Также очень удобно, если ты не записывал что-то или пропустил, ты всегда можешь посмотреть и задать вопрос, связаться с учителем.

Об экзаменах

- Почему нужно ходить к репетиторам?

- Потому что экзамен, как правило, сдается по материалам за несколько лет. И если ты чего-то не усвоил, то нужно это проходить отдельно. Часто ученик просто сам не может разобраться с этим материалом. А если не для сдачи экзамена нанимают репетитора, то это значит, что нет понимания предмета в школе.

- А занятия у репетиторов снижают тревожность?

- Нет.

- А есть страх – не оправдать ожидания родителей. Тем более, когда они стараются, оплачивают репетиторов?

- У меня такого нет. Но многих детей родители ругают все-таки за оценки. И дети, конечно, от этого не в восторге.

- Как наказывают детей сейчас?

- У кого-то отбирают компьютер, например. Одних просто ругают, других заставляют делать домашние задания до упаду. Но я с этим не сталкиваюсь. Меня наоборот просят немножко отдохнуть. На самом деле это немножко грустно. Иногда хочется куда-то выйти, а ты просто не можешь. Потому что постоянно сидишь и делаешь, делаешь, а потом – хоп и 8 вечера. Думаешь: «Господи, наконец-то я все закончила!», и падаешь спать.

О сверстниках

- Есть какие-то проблемы в отношениях со сверстниками?

- Нет, у нас нет конфликтов. Вообще, в нашем классе есть мальчик нестандартной внешности: он панк, с крашенными волосами. Но, несмотря на то, что у него такой нестандартный внешний вид, с ним все нормально общаются, никого не волнуют его цветные волосы и проколотые уши. Его уважают, потому что он, как человек, очень достойный.

- А списывать даете?

- Да, потому что все находятся в одинаковых условиях, поэтому друг другу помогают. Часто параллели объединяются и те, кто первым сходил, рассказывают другим, что будет на уроке.

- А школьная дружба есть?

- Я думаю, что нет. Потому что даже в моем классе были две неразлучные подружки, которые с первого класса прошли огонь и воду, но летом они поссорились и разошлись. И так и не начали общаться. Так сложилось. И такой дружбы крепкой ни у кого нет. Все расходятся по интересам. Ведь когда есть общая тема для разговора, это большой плюс. А когда не о чем поговорить - не интересно общаться.

- Как ты думаешь, сейчас детям труднее жить?

- Наверное, да. Добавляются требования в школах, вводятся новые предметы. Раньше ко многим вещам относились проще. И отношения между людьми были легче. Сейчас дети очень рано взрослеют, это правда. И они начинают уже сейчас плести такие интриги, которые больше подходят для взрослых людей, чем для детей. Если раньше девочки могли еще в моем возрасте спорить, у кого кукла лучше, то сейчас они спорят, на кого парень смотрит дольше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анна Юшкова, заведующий отделением психологической помощи по телефону Краевой центр семьи и детей:

- Звонки с вопросами, касающимися школьных проблем, к нам на телефон доверия поступают достаточно редко и только тогда, когда возникает откровенный конфликт с учителем или одноклассниками (2%). Основные темы обращений несовершеннолетних чаще всего касаются проблем принятия себя как личности (10%), переживаний по поводу одиночества (15%), выбора жизненного пути (7%), проблемы самореализации (17%), детско-родительских взаимоотношений (24%), проблемы неразделенной любви (25%).

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