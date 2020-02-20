Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России» при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Школа экологической журналистики «Зелёный город» проводит конкурс на лучшие работы в области экологической журналистики.

Смысл конкурса в том, чтобы найти и поддержать новые имена среди журналистов, которые пишут о проблемах экологии, содействовать в их продвижении к читателям и узнаваемости в медийной среде. Работы для участия в конкурсе принимаются до 15 марта 2020 года.

Конкурс проводится по трём направлениям:

1. Экология и культура. Основная тематика: экология в искусстве, эстетике и этике, экологическое искусство как новое самостоятельное направление в искусстве.

2. Экология и бизнес. Основная тематика: сотрудничество предприятий и экологов, внедрение новых технологий, экоответственность предприятий, создание экокластеров, экологические кейсы бизнеса.

3. Экологический туризм. Основная тематика: туризм для экологии и экология для туризма, экологический подход при разработке и реализации путешествий по России и миру, лучшие экологические места для путешествий.

Участники и их работы:

Для участия в конкурсе приглашаются опытные и начинающие журналисты, проживающие в Российской Федерации и создающие свои произведения на русском языке. Произведения могут быть как уже опубликованные (в печатных СМИ и в Интернете), так и специально написанные для конкурса.

Требования к заявке:

– работа должны соответствовать тематике конкурса;

– автор может представить работы по всем темам конкурса;

– работа должна быть оформлена ТОЛЬКО ПОД ФОРМАТЫ WORD. Все работы в рамках одного жанра должны быть записаны в 1 файл;

– объем: не более 1/2 п.л. (12 тыс. знаков);

– к работе должна быть приложена краткая биография (ФИО, год рождения, место проживания, образование, участие в литературных конкурсах, опубликованные работы) и фотография автора. Просьба также указывать номер мобильного телефона (для оперативной связи);

Все произведения пройдут профессиональное рецензирование редакторами, представляющими литературное и экологическое сообщество России.

Специальные возможности:

Для всех авторов, приславших свои работы, будут организованы специальные семинары (для тех, кто не может лично присутствовать – вебинары) по двум направлениям:

1. «Секреты журналистики» – 5 выступлений известных и популярных фигур экологического и медийного сообщества, которые являются трендсеттерами в своей области.

2. 10 лекций на тему «Экология и культура». Тематика курса: эколого-центричное искусство, лэнд-арт, экологическая мода, экокино. Автор курса – директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова, культуролог и писатель Владимир Семёнов.

Сроки проведения Конкурса:

Работы для участия в конкурсе принимаются до 15 марта 2020 года.

Подведение итогов:

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами, подарками от организаторов и партнеров. По итогам конкурса будут объявлены победители в каждой из номинаций (о сроках будет объявлено дополнительно).

Все работы, признанные лучшими, войдут в итоговый сборник (30 лучших работ), который будет распространяться по библиотекам, общественным организациям и СМИ.

Из числа победителей конкурса на Страстном бульваре г.Москвы в мае 2020 года в течение месяца состоится выставка, на которой будут представлены победители и названы их работы (в каждой из трёх номинаций). Стенды победителей будут включать фотографию победителя и справку о нём, выдержку из материала и иллюстрирующие фотографии.

Заявки на конкурс направлять по E-Mail: info@ecochamber.ru