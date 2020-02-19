2020-02-19T14:10:25+03:00
Происшествия

Как щенка какого-то: в Красноярске бабушка протащила на поводке плачущего ребенка

Полиция занимается поисками женщины [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как щенка какого-то: в Красноярске бабушка протащила на поводке плачущего ребенка. Фото: ТВК КрасноярскКак щенка какого-то: в Красноярске бабушка протащила на поводке плачущего ребенка. Фото: ТВК Красноярск
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Мальчик лет трех семенит за женщиной, пытается удержаться за ее ногу, потом падает на землю и хнычет. Вместо того, чтобы поднять ребенка, бабушка – а судя по возрасту она может быть его бабушкой... тянет его за собой на поводке. Ребенок привязан за пояс поводком, как щенок беспомощный.

В Красноярске женщина протащила сына на поводке по асфальту. Видео: ТВК.

Встать не может. Бабушка протащила его по тротуару до скамейки и остановилась. Думаете, чтобы наконец поднять плачущего внука? Как бы ни так – она сначала неспешно достает платок из кармана, чтобы вытереть лицо, потом зачем-то лезет в сумку. Затем садится на лавку и отдыхает. Все это время ребенок лежал на обледенелом тротуаре и плакал. Ему понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться и подняться на ножки.

Такую картину жестокого обращения с ребенком очевидец снял на камеру и прислал в «ТВК Красноярск». Рассказал, что это произошло сегодня, 19 февраля, около 13:30 прямо в центре города, на проспекте Мира возле остановки «Площадь Революции». Женщина вела себя уверенно, ее ничуть не смущало, что вокруг много людей.

Судя по внешнему виду, не маргиналка какая-то, но почему-то с таким пренебрежением она относилась к ребенку? Дергала его, тащила, кричала, равнодушно смотрела, как он лежит на земле, ждала, пока сам поднимется – сомнительные методы воспитания, согласитесь. Хотелось бы знать, а родители об этом знают?

В полиции сообщили, что по факту жестокого обращения с ребенком будет проведена проверка. Сейчас устанавливается личность женщины.

Стало известно, что следственный комитет начал проверку данного случая жестокого обращения с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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