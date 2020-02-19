2020-02-19T10:10:11+03:00
Общество

На Красноярск надвигается вторая волна аномального тепла

Вдобавок синоптики прогнозируют снег и ветер
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Красноярск надвигается вторая волна аномального теплаНа Красноярск надвигается вторая волна аномального теплаФото: Мария ЛЕНЦ
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Похоже, у зимы еще остались сюрпризы. Только-только красноярцы пережили плюсовые температуры и дождь 9 февраля (для метеочувствительных это были проблематичные дни). И вот синоптики снова предупреждают: готовьтесь, аномальное тепло возвращается.

Сегодня, 19 февраля, за окном всего -4. Три дня – с четверга по субботу столбик термометра будет держаться на отметке -1 градус. Это прогнозы, но в реальности может быть и теплее. В выходные дни 22 и 23 февраля – не ниже -4 градусов. Соответственно, ночные температуры – в промежутке от -6 до -13.

При этом циклон принесет к нам осадки. В ближайшую неделю снег и мокрый снег будет идти каждый день. Ожидается южный и юго-западный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Радует, что он поможет очистить воздух над краевым центром от вредных веществ, которые скопились в период неблагоприятных метеорологических условий.

Однако порадует (когда речь идет о «черном небе», то именно так – порадует) ветер всего пару дней. Затем высокая температура вновь станет проблемой: загрязняющие вещества в атмосфере начнут скапливаться опять. Вместе с туманом они превратятся в смог. На дорогах образуется гололедица.

Добавим, что 20-21 февраля в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва будет лавиноопасно, потенциально опасными до полного таяния снежного покрова станут все горные районы. Стоит это учесть тем, что планирует свой отдых на ближайшие три празднично-выходных дня провести в турпоходе или на прогулке со снегоходами. К слову, спасатели настоятельно предупреждают: отправляетесь в поход, зарегистрируйтесь у них – это спасет вашу жизнь.

Пару слов о погоде в Хакасии, где красноярцы любят отдыхать. Там температура воздуха если и отличается от красноярской, то на несколько градусов.

АКТУАЛЬНО

Зачем красноярцам столько кафе в центре города?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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