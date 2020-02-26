2020-02-26T07:44:17+03:00
Общество

«Говорю как с корешами»: Шнуров ответил на предложение стать почетным гражданином Красноярска

Конечно же стихами [фото]
Ася ЖУКОВА
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Фото: Андрей КИЛЬКИН, Мария ЛЕНЦФото: Андрей КИЛЬКИН, Мария ЛЕНЦ
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Музыкант и поэт Сергей Шнуров ответил на предложение сделать его почетным гражданином Красноярска. Напомним, накануне, 25 февраля, его озвучил губернатор края Александр Усс во время совместной пресс-конференции с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В ходе встречи журналисты спросили у главы региона, как ему творчество Шнурова, написавшего сразу два стихотворения о «черном небе» Красноярска.

- К Сергею Шнурову я отношусь не без симпатии, - отметил губернатор. - А вообще всех, кто хочет поспособствовать улучшению экологической ситуации в стране в целом, и в Красноярске, в том числе, мы будем только рады видеть у себя. Более того готовы сделать их почетными жителями Красноярска с правом бесплатного проезда на трамвае.

Однако, как выяснилось, такая перспектива лидера группы «Ленинград» не вдохновила. Об этом он поведал в своем очередном стихотворении:

Жил я раньше без почета:

Песни пел, стихи писал,

Да и щас пишу я че-та,

За трамвай плачу я сам.

В Красноярске, выше крыши

Черная река течет.

Гражданам, что гарью дышат,

Не поможет мой почет.

Говорю как с корешами.

На одном все корабле.

Так проблемы не решают,

Так уводят от проблем.

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В Красноярске прошла пресс-конференция главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и губернатора края Александра Усса. Очевидно, что главная тема – «черное небо», смог, который простоял над Красноярском больше недели, стал поводом для федеральных новостей и «вдохновением» для Шнура, написавшего аж два стихотворения. Даже активистка Грета Тунберг разместила у себя на странице пост о «черном небе» в Красноярске. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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