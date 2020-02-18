УК «Холмсервис»: «Красивые ухоженные дворы – наша гордость»

Считается, что чем больше хозяйство, тем сложнее с ним управляться. Это верно, но если грамотно расставить приоритеты, для любой задачи всегда находится творческое решение. Управляющая компания «Холмсервис» - наглядный тому пример. Хозяйство «Холмсервиса» - это 15 лет работы: 78 жилых домов в микрорайонах «Северный», «Яблони» и в Свердловском районе. В общей сложности почти 893 тысячи квадратных метров.

На календаре еще февраль, зима, а коллектив УК уже строит планы на благоустройство придомовых территорий. Ведь дворы - визитная карточка «Холмсервиса», зайдите в любой из них и вы удивитесь: ухоженные площадки, скамейки, детские городки. А еще множество цветов и деревьев. Летом все расцветает, становится живописным и уютным. Не удивительно, что по вечерам там собирается много людей.

- Красивые, ухоженные дворы – наша гордость, - рассказывает руководитель службы эксплуатации и ремонта Светлана Шмидт. - Каждый год мы приобретаем цветов на миллион двести – миллион триста рублей. С их помощью оформляем пышные клумбы. В прошлых годах высаживали 40 тысяч цветов рассадой, это не считая тех, что семенами. А еще – горки, это наш фирменный стиль. Они имеют самую разную форму, рельеф. Складываем их из камней, делаем многоярусными, затем декорируем цветами. Вы посмотрите только на наши альпийские горки.

И самое приятное для сотрудников «Холмсервиса», что жильцы домов принимают в этом самое активное участие. Кто-то подсказывает идеи, какие цветы лучше посадить, чтобы раньше зацвели, а какие – чтобы радовали глаз до самых холодов. Есть такие, кто сам экспериментирует, выращивает рассаду новых растений и высаживает в клумбу.

И самое главное, что люди ценят и берегут все, что для них делается. А это большая оценка работы управляющей компании.

Давайте вместе с УК «Холмсервис» сделаем наш город красивым и зеленым!