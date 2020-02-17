Миссия выполнима: «Красноярская рециклинговая компания» паромом вывозит мусор из труднодоступных поселков

«Приехали бы сюда прошлым летом, посмотрели, сколько мусора на улицах было! Сейчас вам и сравнить не с чем», – говорят местные жители.

Несколько посёлков Большемуртинского района отделяет от «большой земли» Енисей, добраться туда можно лишь по воде. Почти 20 лет заниматься «мусорной проблемой» в этих местах было некому. Лесхоз, который организовывал сбор и вывоз мусора, закрылся, а других предприятий, которые могли бы взять решение вопроса на себя, нет.

Фото: Сергей ТОКАРЕВ

С начала двухтысячных жители Предивинска, Козьмо-Демьяновки, Покровки и Троицкого вывозили ТКО куда и как придётся. Некоторые ограничивались доставкой мусора до ближайшего оврага или лесочка.

Население Предивинска – более 1200 человек. Не удивительно, что в его окрестностях за эти годы образовалось множество свалок. Да и в других посёлках картина была ничем не лучше. Но, по словам главы Предивинского сельсовета Сергея Горячкина, с началом работы регионального оператора многолетние мусорные горы ликвидировали, а новые уже не появляются.

Фото: Сергей ТОКАРЕВ

…Раз в неделю к девяти утра на паромной пристани появляется огромный мусоровоз. Осторожно съезжает на грохочущий металл палубы. Аккуратно устраивается между легковушек, кажущихся на его фоне миниатюрными. И отправляется на правый берег Енисея за «добычей».

Фото: Сергей ТОКАРЕВ

Спецавтомобиль проходит по улицам четырёх посёлков. Оператор погрузочной установки собирает мешки с ТКО, которые к назначенному времени выносят жители домов. Пока здесь организован только мешковой сбор, но в этом году администрация Большемуртинского района планирует установить в посёлках мульды (большие контейнеры) объёмом 8 кубометров. Удобнее станет и жителям, и работникам рециклинговой компании.

Как пояснил «КП-Красноярск» исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании Игорь Ким, Большемуртинский район можно смело ставить в пример другим территориям как образец слаженного и эффективного взаимодействия местной власти и регионального оператора.

Фото: Сергей ТОКАРЕВ

– Сегодня в процесс вывоза мусора из населенных пунктов района уже отлажен. За год здесь приобрели и установили около тысячи контейнеров под ТКО, более 20 мульд по восемь кубометров. Если раньше в районе на вывозе ТКО работали два старых ЗиЛа, то сейчас у нашего подрядчика здесь есть современная техника – «Мерседес» и два МАЗа. А в октябре начали вывоз отходов из отдалённых, труднодоступных посёлков, откуда мусор, можно сказать, с прошлого века никто не вывозил! – отметил Игорь Ким.

По словам заместителя главы администрации Большемуртинского района Дмитрия Миронова, со стихийными свалками в районе практически покончено. В прошлом году администрация выделила на их ликвидацию более полутора миллионов рублей. А оставшиеся мелкие скопления мусора уберут в этом году.

«В Большой Мурте у 80% жителей контейнеры и точки сбора ТКО находятся в шаговой доступности. Для остальных пока организован мешковой сбор, но уже в этом году на всех улицах райцентра появятся контейнеры», – пояснил он.

Сейчас администрация устанавливает мульды в посёлках района. В двенадцати населённых пунктах эта работа уже завершена. В этом году по плану мульды установят в Предивинске и других правобережных посёлках.