1000 красноярцев устроили себе научную субботу, став участниками акции «Открытая лабораторная»

«Открытая лабораторная» проходит в нашем городе в четвертый раз. В этом году было 11 площадок, среди которых ведущие университеты, библиотеки, технопарк «Кванториум», музей науки «Ньютон-парк», Информационный центр по атомной энергии, Краевой дворец пионеров.

Формат акции, похожий на «Тотальный диктант, остался прежним, но появилось ноу-хау. К федеральным вопросам организаторы добавили местные, о красноярской науке. Ведущие площадок – ученые придумали вопросы о своих открытиях.

По словам координатора «Открытой лабораторной» в Красноярске

Егора Задереева идея регионального бланка удалась, понравилась она и ученым, и участникам акции. К следующему году ее доработают.

Организаторы довольны, что «Открытая лабораторная» без усилий с их стороны становится семейной акцией:

- Пришло много родителей с детьми. Причем, большинство - именно папы. Отличная возможность для отцов провести время с детьми, - уверен Егор Задереев. – А в целом, главное, что 1000 красноярцев, а это 0, 1% жителей города в день науки узнали массу нового о том, что говорит современная наука об устройстве мира. Это прекрасно.

А вот отзывы и предложения участников акции из социальных сетей:

Натали Бутусова:

- Региональный бланк - что-то новенькое, свеженькое. Удивили, порадовали. Есть предложение, рекомендовать к прочтению научно-популярные книги, статьи. Желающие прочтут, нет - так нет.

Наталья Тимофеенко:

- Уже второй год в акции участвуют четыре поколения нашей семьи. Очень здорово, что появился в этом году формат для детей.

Илья Некрасов:

- Мне и моим знакомым в этом году очень понравились «развлечения» на площадках, игры и опыты. Дети смотрели с открытым ртом. Акция – познавательная, интересная, дома потом обсуждали вопросы, спорили. Формат отличается от школы, поэтому и сын, и дочь с удовольствием участвуют.

О призах

Конечно, не ради призов люди приходят на площадки, но получить их приятно.

Призовой фонд – 2020:

- 1100 журналов лаборанта, региональных и дополнительных бланков;

- 200 детских журналов лаборанта;

- 124 книги от издательства Альпина Нон-фикшн;

- 45 книг от информационного партнера «Комсомольская правда»;

- 24 сувенирных приза от партнера акции Краевого фонда науки.