Ачинский Парк Победы преобразится, а в поселке Таежном построят «Мечту»

11 проектов-победителей со всей России получат от РУСАЛа 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств в 7 регионах России, среди которых и наш регион.

Благодаря победе в конкурсе «Территория РУСАЛа», который более 10 лет назад был инициирован предпринимателем Олегом Дерипаской для развития социальной инфраструктуры в регионах, в Красноярском крае будет реализовано два нужных проекта. Рассказываем. Станет еще уютнее и красивее одно из любимых мест отдыха ачинцев – парк Победы, а в поселке Таежный появится Парк Мечты. Отметим, что Ачинск – активный участник грантовых программ РУСАЛа. Среди новых и обновленных общественных пространств, к примеру, «Театральная аллея», парк «Троицкий».

- В нашем поселке давно мечтали о настоящем парке, поэтому и название такое, - рассказывает Ксения Чертишева, специалист администрации Таежнинского сельсовета, которая занималась конкурсной заявкой.– Мы очень рады победе! Поселок растет, детей много, а парка нет. Поэтому и жители поддержали идею, и голосовали потом, мол, если РУСАЛ – все будет масштабно и так как задумали: игровые площадки для малышей, подросткам – место для катания на роликах, велодорожки, старшему поколению – уголки для отдыха со скамейками.

Такая созидательная история – приоритетное направление грантов РУСАЛа. Главная идея – создавать современную и комфортную инфраструктуру. Чтобы не только в мегаполисах, но и в небольших городах и поселках было все, что нужно городских праздников, площадки для повседневного досуга, отдыха и спорта людей разного возраста и интересов. Так, у наших соседей, в Саяногорске, планируется благоустроить центр города — культурного пространства трёх площадей.

Когда начнется благоустройство? В ближайшее время предстоит детальная проработка концепций общественных пространств архитекторами и другие проектные работы, а практическое воплощение - 2021-2022 годы.

Какие еще проекты будут реализованы в разных городах России, читайте здесь.

Уточним, что на победу в конкуре «Территория РУСАЛа» претендовали 26 проектов. Выбор победителей проходил в несколько этапов. Во-первых, это - открытое онлайн-голосование, в котором приняли участие 19,4 тысяч человек. Во-вторых, экспертиза проектов проводилась с участием представителей компании и независимых экспертов – специалистов в области территориального развития и комфортной городской среды.

Организаторам есть чем гордиться. Заявок становиться больше, растет их качество.

- Грантовый конкурс, приуроченный к десятилетию социальной программы «Территория РУСАЛа», стал самым масштабным за всю историю её существования, - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. - Важно, что эти проекты были выбраны самими жителями, а значит, наша поддержка поможет воплотить наиболее полезные и нужные горожанам идеи.