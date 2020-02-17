Получить новую профессию после 50 стало еще проще

Самые востребованные направления: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель, медицинский регистратор, медицинская сестра, санитар, массажист.Фото: ИВАНОВА Диана

Обучение – на любой вкус

- Обучение организуется граждан по двум технологиям, - поясняет Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения края. - В первом случае гражданин может самостоятельно обратиться в центр занятости населения по месту жительства и подать заявку на участие в программе. Специалисты центра предложат соискателю на выбор несколько образовательных курсов в соответствии с его интересами, уровнем квалификации, сроками и формой обучения. Также гражданин может самостоятельно выбрать образовательную организацию и направление курсовой подготовки, получить образовательный сертификат от службы занятости и пройти обучение.

Второй вариант предполагает обучение кандидата по направлению работодателя. Чтобы направить сотрудника на повышение квалификации или переподготовку, работодателю необходимо выбрать программу обучения и заключить договор с лицензированным учебным центром. Если у предприятия есть собственная лицензия на образовательную деятельность, то оно может провести обучение самостоятельно. По любому выбранному соискателем варианту обучение бесплатное. Государство берет на себя оплату самой учебы, дороги и даже проживания, если соискатель планирует обучаться в другой территории.

Новая профессия плюс стипендия

Для незанятых граждан предусмотрена стипендия, рассчитываемая по формуле: размер МРОТ, умноженный на районный коэффициент. Если соискатель выберет более дорогое обучение или проживание, то частично может оплатить его самостоятельно. В прошлом году более 2800 жителей края воспользовались такой возможностью. Например, в Бирилюсском районе соискатели прошли обучение по специальностям: финансист и бухгалтер, юрист, делопроизводитель, дефектолог, кондитер, закройщик, кастелянша.

- Терять работу, имея более 30 лет непрерывного стажа, было очень страшно, – делится своей историей жительница села Новобирилюссы, – но в службе занятости мне предложили работу делопроизводителя в детском саду, организовали обучение по дистанционной форме. Теперь я чувствую себя уверенно, с удовольствием работаю и не боюсь за своё будущее.

Гражданам и работодателям, желающим принять участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, необходимо обращаться в центры занятости населения по месту жительства.

КОНКРЕТНО:

В рамках национального проекта «Демография» более прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 2,8 тысячи граждан старше 50 лет.

Из них:

20% - сотрудники учреждений образования

10% - работники предприятий сферы здравоохранения

10% - специалисты отрасли социального обслуживания

6,8% - работники предприятий сферы транспорта

6,2% - занятые на сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях сферы торговли.

4,7% - работники учреждений культуры,

2,7% - специалисты лесной отрасли

ВАЖНО:

Сумма государственного образовательного сертификата составляет чуть более 53 тыс. рублей,

10 тыс. рублей дополнительно заложено на оплату проезда,

1,1 тыс. рублей в день на проживание.

Стипендия (для незанятых) равна размеру минимальному размеру оплаты труда.