Красноярские горняки – лучшие!

Настоящие герои

На красноярских предприятиях Сибирской угольной энергетической компании состоялось награждение победителей и призеров корпоративного производственного соревнования по итогам 2019 года. В честь достижений горняков на Бородинском и Назаровском разрезах прошли торжественные митинги.

Подобные производственные конкурсы проводятся в СУЭК с 2013 года. За лидерство в них борются экипажи экскаваторов, занятых на вскрышных работах и подготовке запасов угля для последующей добычи со всех предприятий Компании от Кузбасса до Приморья. В минувшем году участие в конкурсе приняли 88 экипажей. Лучших выбирали в 13 категориях. По результатам производственных соревнований 21 бригада удостоена наград, в их числе – 6 из Красноярского края.

Бородинский разрез имени М.И. Щадова лидирует в СУЭК по количеству наград: здесь победителями и призерами в различных категориях стали 4 экипажа.

- Высокий профессионализм, упорный и безопасный труд позволяют нашему предприятию оставаться в числе самых эффективных и мощных в России. И сегодня я говорю большое спасибо за это всем вам, - отметил Николай Лалетин, управляющий Бородинским разрезом. - Вы – наши герои, достойный пример!

Общая победа

Горняков поздравили и представители будущей трудовой смены – ученики профильных классов СУЭК. Многие ребята уже сегодня ответственно заявляют о том, что намерены связать жизнь с градообразующим предприятием. Надежность, стабильность, уважение к человеку труда – эти отличительные черты Бородинского разреза ребята видят на примере своих родителей, соседей, всех земляков.

- Мы очень рады за вас и желаем новых побед! – обратился к старшим товарищам Денис Рахматов, ученик выпускного класса СУЭК бородинской школы № 1. - А также обещаем равняться на ваши достижения и становиться такими же профессионалами своего дела, как и вы.

На Бородинском разрезе в лидеры соревнований вышли экипажи экскаваторов под руководством Владимира Лиференко – у него 1 место, бригадиров Алексея Новоселова, Геннадия Соболева и Михаила Шапортина – они завоевали «серебро».

- Для нас это очень торжественный день, - признался Владимир Лиференко, бригадир экипажа-победителя. - Коллектив у нас слаженный, работаем вместе не одно десятилетие. Это наша общая победа!

Лучший результат

На Назаровском разрезе победу в соревнованиях праздновала бригада экскаватора под руководством Сергея Можгина. Их результат – 6 миллионов 220 тысяч м3 горной массы – стал рекордным на данной марке экскаваторов не только в СУЭК, но и в России.

- Задачу достичь такого показателя мы ставили перед собой давно, и планомерно шли к ней, - рассказал Сергей Можгин. - Добросовестный труд, отличное техническое состояние и, конечно, азарт – все это сложилось и привело к победе.

Немного уступил лидеру экипаж Николая Мовчанюка – у него второе место.

- Желаю, чтобы высокие показатели, которых мы достигли в прошлом году, не стали для экипажей предельными. Мы можем еще больше, нам это под силу, - сказал Юрий Прокопьев, руководитель Назаровского разреза. - В нашем дружном коллективе это, без сомнения, не последние награды.

Трудовые соревнования на предприятиях СУЭК продолжаются: в феврале экипажи всех горных машин, тепловозов, большегрузных самосвалов, коллективы участков, цехов включились в Вахту памяти, посвященную 75-летию Великой Победы.