«Предварительно – отравление снюсом»: в подъезде дома в Красноярске нашли мертвого подростка

В подъезде одной из многоэтажек на Калинина в Красноярске нашли тело мертвого подростка, сообщает ТВК. Родители ребятишек, которые учились в одной школе с умершим мальчиком, решили не замалчивать историю и добиться правды.

- Предварительно – отравление снюсом, - говорят о причине гибели мальчика родители. - Но дети говорят, что он не был замечен в употреблении всяких гадостей, и очень хотят знать причину смерти подростка.

По словам сестры погибшего, на теле у паренька были множественные гематомы. Так что не исключено, что на мальчика напали и сильно избили. Нельзя пока исключить, кстати, и отравление снюсом. В данный момент в причинах смерти подростка разбираются правоохранительные органы. Подробности «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит позднее.

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