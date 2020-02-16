2020-02-16T11:49:34+03:00
Общество

«Предварительно – отравление снюсом»: в подъезде дома в Красноярске нашли мертвого подростка

Правоохранители разбираются в причинах гибели 14-летнего мальчика
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Школьника нашли в подъезде Фото:ТВКШкольника нашли в подъезде Фото:ТВК
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В подъезде одной из многоэтажек на Калинина в Красноярске нашли тело мертвого подростка, сообщает ТВК. Родители ребятишек, которые учились в одной школе с умершим мальчиком, решили не замалчивать историю и добиться правды.

- Предварительно – отравление снюсом, - говорят о причине гибели мальчика родители. - Но дети говорят, что он не был замечен в употреблении всяких гадостей, и очень хотят знать причину смерти подростка.

По словам сестры погибшего, на теле у паренька были множественные гематомы. Так что не исключено, что на мальчика напали и сильно избили. Нельзя пока исключить, кстати, и отравление снюсом. В данный момент в причинах смерти подростка разбираются правоохранительные органы. Подробности «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит позднее.

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Не для всех 2020 год начался хорошо. Для одной из самарских семей он обернулся настоящей трагедией. Так, 3 января в квартире дома на улице Гагарина скончался 16-летний Иван Г. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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