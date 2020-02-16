В Красноярск идет теплая рабочая неделя с плюсовой температурой и дождем

Этой зимой дождем красноярцев уже не удивишь. Как говорится, плавали - знаем. Вот и на предстоящей рабочей недели, предупредили синоптики Гидрометцентра, в городе возможен дождь. Но, обо всем по порядку. Итак, метеорологи прогнозируют теплую рабочую неделю.

Ночью в понедельник, 17 февраля, в городе ожидается минус 15 градусов, днем столбики термометров опустятся всего лишь до минус 5 градусов. День будет облачным, но осадков метеорологи не прогнозируют. Ночью во вторник ожидается также до минус 15, а вот днем - теплее, до минус 3 градусов. К среде, 19 февраля, еще потеплеет: ночью - до 11 мороза, днем - минус 2. Будет проглядывать солнышко.

Особенно ощутимо ночные температуры начнут повышаться с четверга: ночью - до минус 8, днем - минус 1 градус. Ночь на пятницу станет самой теплой на неделе: синоптики обещают до минус трех, днем - плюс 1 градус! Возможен дождь с мокрым снегом. В субботу... до плюс 4 градусов, возможен дождь.