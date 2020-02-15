2020-02-15T06:02:18+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на соревнование по подледной рыбалке

Свое мастерство могут показать и профи, и любители
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают на соревнование по подледной рыбалкеКрасноярцев приглашают на соревнование по подледной рыбалкеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев пригласили на соревнование по подледной рыбалке. Это будет ХII открытое первенство Советского района и пройдет оно 14 марта на Красноярском водохранилище в районе поселка Хмельники (база отдыха «Алые паруса»). Участие в состязании могут принять все, независимо от опыта. Главное – была бы удочка и мормышка. За четыре часа отведенного времени нужно будет показать свое мастерство. Можно, кстати, пользоваться прикормкой. Победителей и призеров будут выбирать по наибольшему весу выловленной рыбы.

- Кроме того, поощрительные призы по итогам соревнования участники получат за «Первую выловленную», «Самую большую рыбу», в номинациях «Самый юный участник» и «Самый пожилой участник». Также будут подведены итоги соревнований среди женщин. Отдельно будут проведены состязания на скорость бурения льда, -рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации Советского района.

Заявки на участие принимаются в администрации района по адресу: Партизана Железняка, 36, каб. 405. А также по телефонам: (391) 220-19-75, 220-19-71. Нужно указать способ доставки до места соревнований – либо на личном транспорте, либо на автобусе организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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