Компания «В-Сибпромтранс» и «Комсомолка» в День дарения книг провели марафон «С книгой по жизни»

В 2017 году российская Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» объявила 14 февраля Днем дарения книг. Именно тогда, три года назад, почетный гражданин Красноярска, генеральный директор АО «В-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов предложил «Комсомолке» вместе отмечать этот день - дарить книги, тем более что издательский дом «Комсомольская правда» уже 10 лет выпускает книжные коллекции по самым разным темам.

Наш первый адрес - геронтологический центр «Уют». В прошлом году ему подарили исторические романы, а в этот раз презентовали новинки документальной журналистики.

Директор геронтологического центра «Уют» Нина Некрасова: «Подаркам – почетное место на полке!»Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я уверена, наши подопечные, пожилые люди со всего края, с удовольствием прочтут эти книги, - говорит директор центра Нина Некрасова. - Ведь события, о которых идет речь, пожилые люди хорошо знают, они на слуху. Многие в молодости отдыхали в Крыму, с удовольствием прочитают в возвращении полуострова в Россию. Так что передайте промышленным железнодорожникам благодарность и за внимание, и за подарки.

***

В Красноярском краевом союзе «Чернобыль» нас встретили вдовы «чернобыльцев» и ветераны-ликвидаторы, ради этой встречи надевшие ордена и медали. В знак уважения и благодарности за подвиг в мирное время дарим организации книги «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых».

В знак благодарности за подвиг в мирное время дарим героям-ликвидаторам книгу «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых».Фото: Мария ЛЕНЦ

Оказывается, с книгой чернобыльцы знакомы, оценили ее. По статистике, более 2680 жителей края участвовали в ликвидации последствий катастрофы. История каждого, живого и ушедшего, заслуживает отдельной публикации. К 25-летию трагедии была издана книга «Чернобыль. Труд и подвиг»: больше сотни рассказов очевидцев, искренних, правдивых.

- От имени союза хотим вручить вам эту книгу и сборник произведений ликвидаторов «Стихи. Проза. Воспоминания», - говорит Владимир Михайлов, председатель.

Мы тронуты и удивлены. Впервые подарки дарим не мы, а нам.

- Спасибо!

***

Едем в красноярский Дом художников. В эти дни здесь проходит выставка работ учеников и педагогов детской художественной школы им. В.И. Сурикова, посвященная ее 110-летию. Серьезная дата, большая, яркая история. Это первая в Сибири рисовальная школа, основанная по инициативе Василия Ивановича Сурикова. Конечно, мы включили ее в книжный марафон.

Детской художественной школы имени В.И. Сурикова исполнилось 110 лет. Вручаем Ларисе Лазаревой и Марии Казаченко подарок – коллекцию «Лучшие современные художники».Фото: Мария ЛЕНЦ

- Школа пережила и Гражданскую войну, и Великую Отечественную, не закрывалась, - рассказывает заместитель директора Лариса Лазарева.

- Все знаменитые художники Красноярского края окончили эту школу или преподавали здесь, включая Андрея Поздеева, - говорит директор школы Мария Казаченко. - Кстати, когда мы готовились к юбилею, нашли неизвестную работу. Она сейчас на выставке в музее на Мира, 12.

Благодаря Дню дарения книг, школьная библиотека пополнилась 40 красочными альбомами из коллекции «Лучшие современные художники». Сегодня здесь учатся более 500 человек, а значит, у наших книг будет много и юных, и взрослых читателей, ведь получить академическое художественное образование на вечернем отделении можно и в 70 лет, если есть желание.

***

Еще один адрес акции - храм святого апостола Андрея Первозванного в Зеленой Роще. Новая деревянная церковь особенная, ее теплая атмосфера чувствуется с порога.

- Храм получился и вправду домашний, уютный, - согласен отец Виталий Вальтер. – К нам приходят просто посидеть, поразмышлять, пообщаться.

Передаем в библиотеку прихода и будущей воскресной школы 30 книг из коллекции «Великие святые». Отец Виталий благодарен за выбор коллекции, житие святых - особенное чтение, мы соотносим их жизнь с собственной, учимся.

Книги из коллекции «Великие святые» теперь есть в библиотеке храма святого апостола Андрея Первозванного в Зеленой Роще.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Святые - обычные люди. Они так же, как мы, ошибались и падали. Но их любовь к Богу и Бога к ним победила все человеческие слабости.

Храм в маршруте неслучайно. В меценатской деятельности Геннадия Семеновича Лапунова немало православных страниц. Это помощь в строительстве храмов - Крестовоздвиженского в Новоселово, при Дорожной клинической больнице и Свято-Никольского храма в Красноярске. За возрождение меценатства и благотворительность имя Геннадия Семеновича занесено в «Золотую книгу наций» России.

***

Точка книжного марафона появилась и на карте края. Это поселок Большая Мурта. В День дарения книг ребятишек интерната «Родничок» получили в подарок хорошо иллюстрированные детские книги и журналы.

***

Среди благодарных участников акции - музей фронтового быта школы №137 и его директор (он же руководитель поискового отряда), учитель истории Алексей Мазницын.

Экспонаты музея этой школы привезены с полей сражений Великой Отечественной войны, куда поисковый отряд школы отправляется каждую весну последние тринадцать лет. В память о Дне дарения книг в школьной библиотеке уже есть уникальное издание «Документы Великой Отечественной войны», но учитель и старшеклассники, которые занимаются исследовательской деятельностью, признались, что мечтают еще об одной книге - «Документы ВЧК». Ее-то мы и подарили!

Алексей Мазницын показывает музей фронтового быта школы №137.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это потрясающая книга, с правильной подачей материала – не чья-то вольная интерпретация, а документы, - благодарит педагог.

Будьте нашими защитниками!

Компания «В-Сибпромтранс» много лет поддерживает издание книг, особенно о природе и истории Красноярского края. По признанию Геннадия Лапунова, он влюблен в книги с детства. Мальчишкой бегал в библиотеку за 7 километров. Всегда находил время на чтение и став взрослым: в рабочем кабинете есть шкаф с книгами, большая библиотека дома.

Поэтому каждый год Геннадий Семенович обязательно приходит на одну из встреч книжного марафона. В год Великой Победы мы навестили Красноярский кадетский корпус имени А.И.Лебедя. Кстати, в местной библиотеке уже есть подарок от «В-Сибпромтранс» - коллекция «Великие полководцы».

В год Великой Победы компания Восток-Сибпромтранс подарила кадетскому корпусу художественные и документальные книги о войнеФото: Мария ЛЕНЦ

- Наши ребята читают, интересуются историей родной страны, побеждают в Олимпиадах по истории и обществознанию, - говорит директор корпуса Александр Негруцкий.

- Поэтому не сомневайтесь, у подаренных вами книг будет много читателей, - уверяет заведующая библиотекой Анна Винокурова.

Так думает и Геннадий Семенович. Ведь война, искалечившая судьбы миллионов, пришла в каждую семью. Глава семьи Лапуновых ушёл в армию в Финскую кампанию, прошел всю войну. Семья оказались в оккупированной Белоруссии. Геннадий Семенович признался кадетам, что картины военных событий до сих пор перед глазами:

- Я видел войну… Фашистов, расстрелы, виселицы и казни. Помню партизан, помню, как красноармеец закрывал меня своим телом, рискуя жизнью…

Удивительно, но тема Белоруссии вновь прозвучала, когда слово взял кадет Даниэль Комбасов.

- Я бы хотел рассказать о своем прадеде, Комбасове Иване Ивановиче. В 17 лет он ушел на фронт. Участвовал в освобождении Белоруссии, но в 1944 году был тяжело ранен. Вернулся домой, работал, стал председателем колхоза. Моему прадеду сейчас 93 года, я им очень горжусь.

Разговор о гордости за воинов-победителей и памяти продолжил еще один постоянный участник марафона - глава Советского района Дмитрий Дмитриев, к слову, в прошлом кадровый военный. Он рассказал о планах в год Великой Победы и пригласил участвовать в одном из проектов:

В подарок от Дмитрия Дмитриева, руководителя самого крупного района Красноярска - альбом «50 лет Советскому району».Фото: Мария ЛЕНЦ

- Будем благоустраивать улицу 9 Мая, высаживать деревья. Надеемся на отклик всех неравнодушных жителей Советского района!

В подарок от руководителя самого крупного района Красноярска - альбом «50 лет Советскому району». А уникальный альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» с автографом Геннадия Семеновича украсит библиотечный фонд Кадетского корпуса.

- Давайте дружить и общаться, мне есть, что рассказать, а попросить я вас хочу об одном: будьте достойными людьми и нашими защитниками!

Армия – это наука

Встреча с красноярскими кадетами была накануне российского Дня науки, поэтому мы пришли с книгами о великих ученых XX века, вместе с молодым ученым, доцентом кафедры радиоэлектронной борьбы военно-инженерного института СФУ Евгением Миховым:

Фото на памятьФото: Мария ЛЕНЦ

- Кто-то думает, что в военном вузе нет места ученым. Это неправда. Приходите к нам учиться, и вы сможете заниматься наукой. Николай Чернышевский сказал, чем больше узнаешь науку, тем больше ее любишь. Дело в том, что процесс познания приносит истинное удовольствие, хотя и непросто дается. А в качестве бонуса ученый может путешествовать, общаться на научных симпозиумах с коллегами из разных стран.

Еще больше фотографий здесь.