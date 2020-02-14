Компания «В-Сибпромтранс» и «Комсомолка» в День дарения книг провели марафон «С книгой по жизни»
В 2017 году российская Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» объявила 14 февраля Днем дарения книг. Именно тогда, три года назад, почетный гражданин Красноярска, генеральный директор АО «В-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов предложил «Комсомолке» вместе отмечать этот день - дарить книги, тем более что издательский дом «Комсомольская правда» уже 10 лет выпускает книжные коллекции по самым разным темам.
Наш первый адрес - геронтологический центр «Уют». В прошлом году ему подарили исторические романы, а в этот раз презентовали новинки документальной журналистики.
Директор геронтологического центра «Уют» Нина Некрасова: «Подаркам – почетное место на полке!»Фото: Мария ЛЕНЦ
- Я уверена, наши подопечные, пожилые люди со всего края, с удовольствием прочтут эти книги, - говорит директор центра Нина Некрасова. - Ведь события, о которых идет речь, пожилые люди хорошо знают, они на слуху. Многие в молодости отдыхали в Крыму, с удовольствием прочитают в возвращении полуострова в Россию. Так что передайте промышленным железнодорожникам благодарность и за внимание, и за подарки.
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В Красноярском краевом союзе «Чернобыль» нас встретили вдовы «чернобыльцев» и ветераны-ликвидаторы, ради этой встречи надевшие ордена и медали. В знак уважения и благодарности за подвиг в мирное время дарим организации книги «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых».
В знак благодарности за подвиг в мирное время дарим героям-ликвидаторам книгу «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых».Фото: Мария ЛЕНЦ
Оказывается, с книгой чернобыльцы знакомы, оценили ее. По статистике, более 2680 жителей края участвовали в ликвидации последствий катастрофы. История каждого, живого и ушедшего, заслуживает отдельной публикации. К 25-летию трагедии была издана книга «Чернобыль. Труд и подвиг»: больше сотни рассказов очевидцев, искренних, правдивых.
- От имени союза хотим вручить вам эту книгу и сборник произведений ликвидаторов «Стихи. Проза. Воспоминания», - говорит Владимир Михайлов, председатель.
Мы тронуты и удивлены. Впервые подарки дарим не мы, а нам.
- Спасибо!
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Едем в красноярский Дом художников. В эти дни здесь проходит выставка работ учеников и педагогов детской художественной школы им. В.И. Сурикова, посвященная ее 110-летию. Серьезная дата, большая, яркая история. Это первая в Сибири рисовальная школа, основанная по инициативе Василия Ивановича Сурикова. Конечно, мы включили ее в книжный марафон.
Детской художественной школы имени В.И. Сурикова исполнилось 110 лет. Вручаем Ларисе Лазаревой и Марии Казаченко подарок – коллекцию «Лучшие современные художники».Фото: Мария ЛЕНЦ
- Школа пережила и Гражданскую войну, и Великую Отечественную, не закрывалась, - рассказывает заместитель директора Лариса Лазарева.
- Все знаменитые художники Красноярского края окончили эту школу или преподавали здесь, включая Андрея Поздеева, - говорит директор школы Мария Казаченко. - Кстати, когда мы готовились к юбилею, нашли неизвестную работу. Она сейчас на выставке в музее на Мира, 12.
Благодаря Дню дарения книг, школьная библиотека пополнилась 40 красочными альбомами из коллекции «Лучшие современные художники». Сегодня здесь учатся более 500 человек, а значит, у наших книг будет много и юных, и взрослых читателей, ведь получить академическое художественное образование на вечернем отделении можно и в 70 лет, если есть желание.
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Еще один адрес акции - храм святого апостола Андрея Первозванного в Зеленой Роще. Новая деревянная церковь особенная, ее теплая атмосфера чувствуется с порога.
- Храм получился и вправду домашний, уютный, - согласен отец Виталий Вальтер. – К нам приходят просто посидеть, поразмышлять, пообщаться.
Передаем в библиотеку прихода и будущей воскресной школы 30 книг из коллекции «Великие святые». Отец Виталий благодарен за выбор коллекции, житие святых - особенное чтение, мы соотносим их жизнь с собственной, учимся.
Книги из коллекции «Великие святые» теперь есть в библиотеке храма святого апостола Андрея Первозванного в Зеленой Роще.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Святые - обычные люди. Они так же, как мы, ошибались и падали. Но их любовь к Богу и Бога к ним победила все человеческие слабости.
Храм в маршруте неслучайно. В меценатской деятельности Геннадия Семеновича Лапунова немало православных страниц. Это помощь в строительстве храмов - Крестовоздвиженского в Новоселово, при Дорожной клинической больнице и Свято-Никольского храма в Красноярске. За возрождение меценатства и благотворительность имя Геннадия Семеновича занесено в «Золотую книгу наций» России.
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Точка книжного марафона появилась и на карте края. Это поселок Большая Мурта. В День дарения книг ребятишек интерната «Родничок» получили в подарок хорошо иллюстрированные детские книги и журналы.
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Среди благодарных участников акции - музей фронтового быта школы №137 и его директор (он же руководитель поискового отряда), учитель истории Алексей Мазницын.
Экспонаты музея этой школы привезены с полей сражений Великой Отечественной войны, куда поисковый отряд школы отправляется каждую весну последние тринадцать лет. В память о Дне дарения книг в школьной библиотеке уже есть уникальное издание «Документы Великой Отечественной войны», но учитель и старшеклассники, которые занимаются исследовательской деятельностью, признались, что мечтают еще об одной книге - «Документы ВЧК». Ее-то мы и подарили!
Алексей Мазницын показывает музей фронтового быта школы №137.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Это потрясающая книга, с правильной подачей материала – не чья-то вольная интерпретация, а документы, - благодарит педагог.
Будьте нашими защитниками!
Компания «В-Сибпромтранс» много лет поддерживает издание книг, особенно о природе и истории Красноярского края. По признанию Геннадия Лапунова, он влюблен в книги с детства. Мальчишкой бегал в библиотеку за 7 километров. Всегда находил время на чтение и став взрослым: в рабочем кабинете есть шкаф с книгами, большая библиотека дома.
Поэтому каждый год Геннадий Семенович обязательно приходит на одну из встреч книжного марафона. В год Великой Победы мы навестили Красноярский кадетский корпус имени А.И.Лебедя. Кстати, в местной библиотеке уже есть подарок от «В-Сибпромтранс» - коллекция «Великие полководцы».
В год Великой Победы компания Восток-Сибпромтранс подарила кадетскому корпусу художественные и документальные книги о войнеФото: Мария ЛЕНЦ
- Наши ребята читают, интересуются историей родной страны, побеждают в Олимпиадах по истории и обществознанию, - говорит директор корпуса Александр Негруцкий.
- Поэтому не сомневайтесь, у подаренных вами книг будет много читателей, - уверяет заведующая библиотекой Анна Винокурова.
Так думает и Геннадий Семенович. Ведь война, искалечившая судьбы миллионов, пришла в каждую семью. Глава семьи Лапуновых ушёл в армию в Финскую кампанию, прошел всю войну. Семья оказались в оккупированной Белоруссии. Геннадий Семенович признался кадетам, что картины военных событий до сих пор перед глазами:
- Я видел войну… Фашистов, расстрелы, виселицы и казни. Помню партизан, помню, как красноармеец закрывал меня своим телом, рискуя жизнью…
Удивительно, но тема Белоруссии вновь прозвучала, когда слово взял кадет Даниэль Комбасов.
- Я бы хотел рассказать о своем прадеде, Комбасове Иване Ивановиче. В 17 лет он ушел на фронт. Участвовал в освобождении Белоруссии, но в 1944 году был тяжело ранен. Вернулся домой, работал, стал председателем колхоза. Моему прадеду сейчас 93 года, я им очень горжусь.
Разговор о гордости за воинов-победителей и памяти продолжил еще один постоянный участник марафона - глава Советского района Дмитрий Дмитриев, к слову, в прошлом кадровый военный. Он рассказал о планах в год Великой Победы и пригласил участвовать в одном из проектов:
В подарок от Дмитрия Дмитриева, руководителя самого крупного района Красноярска - альбом «50 лет Советскому району».Фото: Мария ЛЕНЦ
- Будем благоустраивать улицу 9 Мая, высаживать деревья. Надеемся на отклик всех неравнодушных жителей Советского района!
В подарок от руководителя самого крупного района Красноярска - альбом «50 лет Советскому району». А уникальный альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» с автографом Геннадия Семеновича украсит библиотечный фонд Кадетского корпуса.
- Давайте дружить и общаться, мне есть, что рассказать, а попросить я вас хочу об одном: будьте достойными людьми и нашими защитниками!
Армия – это наука
Встреча с красноярскими кадетами была накануне российского Дня науки, поэтому мы пришли с книгами о великих ученых XX века, вместе с молодым ученым, доцентом кафедры радиоэлектронной борьбы военно-инженерного института СФУ Евгением Миховым:
Фото на памятьФото: Мария ЛЕНЦ
- Кто-то думает, что в военном вузе нет места ученым. Это неправда. Приходите к нам учиться, и вы сможете заниматься наукой. Николай Чернышевский сказал, чем больше узнаешь науку, тем больше ее любишь. Дело в том, что процесс познания приносит истинное удовольствие, хотя и непросто дается. А в качестве бонуса ученый может путешествовать, общаться на научных симпозиумах с коллегами из разных стран.
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