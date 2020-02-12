2020-02-12T11:07:23+03:00
Происшествия

Педагог музыкальной школы в Красноярском крае слал интимные сообщения и запрещенное видео 11-летней ученице

Суд решил вынести суровый приговор по громкому делу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режимаМужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режимаФото: Мария ЛЕНЦ
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В районном суде Тюхтета (Красноярский край) вынесли приговор ни много ни мало - педагогу, оказавшемуся педофилом. Учителя музыкальной школы поймали на интимной переписке с 11-летней девочкой, причем собственной ученицей. Произошло все в августе 2019 года. Тогда же переписку прекратили родители и следователи. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального СК, случай был не разовый, за 27-летним Александром Р.* числится несколько подобных фактов. Хотя девочку извращенец, по сути, физически не трогал, причинил только моральные страдания; а против него завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Но суд вынес суровое решение: 13 лет колонии строгого режима. Адвокат считает решение чрезмерно строгим.

Масюра Исхакова:

- Подробности дела и его суть комментировать не буду – речь идет о несовершеннолетней девочке все-таки, - говорит адвокат. – Тем не менее, скажу, что уголовное дело против моего подзащитного возбуждено по статье, которая подразумевает наказание от 12 лет лишения свободы. Все дело в возрасте потерпевшей. Если бы девочка достигла 12 лет, скорее всего, статья для него была бы другой – 135 УК России (развратные действия), по ней наказание до 15 лет лишения свободы. Но поскольку девочка маленькая (а дети до 12 лет у нас считаются заведомо находящимися в беспомощном состоянии), то и статья выбрана более тяжелая. Но позиция защиты такова, что в данном случае, я считаю, суд мог бы назначить наказание с применением статьи 64 УК России (назначение более мягкого наказания).

Адвокат уже обжаловала приговор суда, так что точка в громком деле пока что не поставлена.

После решения суда, признавшего учителя виновным, возможно, пройдет проверка и в образовательном учреждении. Могли ли здесь заведомо подозревать о наклонностях учителя, если да, почему не проявили к ситуации внимания.

*Имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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