Вход на «Столбы» останется бесплатным: губернатор Красноярского края подтвердил данное ранее обещание

Губернатор Красноярскогокрая Александр Усс на минувшие выходные побывал в национальном парке «Столбы». Совместил приятное с полезным: сначала прогулялся по основному туристическому маршруту, а затем встретился со столбистами и сотрудниками парка. Конечно же, его интересует научно-просветительская и исследовательская работа, которая ведется здесь более 90 лет. Он даже предложить создать при СФУ координационный совет по развитию научной деятельности как федеральных, так и региональных особо охраняемых природных территорий края.

- После прогулки в столбовской избушке «Беркутянка» за чашкой чая Александр Викторович исполнил любимые песни под гитару, «Вершина» Владимира Высоцкого и «Три минуты тишины» знаменитого барда Юрия Визбора, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе «Столбов».

А еще губернатор познакомился с проектом реконструкции мемориала памяти на кордоне Лалетино, рассказал, каким он видит комплексное обустройству входной группы на «Центральные Столбы». Поговорили о дальнейшем развитии нацпарка в новом статусе и о поддержке региона по содержанию рекреационной территории. И, конечно, был затронут вопрос о плате за посещение.

– Устанавливать сюда плату это равносильно тому, что устанавливать плату за вход в храм. Это абсолютно недопустимо. В крайнем случае, мы решим этот вопрос за счёт средств краевого бюджета. Вход для красноярцев останется бесплатным, – подчеркнул Александр Усс.