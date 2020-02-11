2020-02-12T06:06:10+03:00
Общество

Красноярские горняки СУЭК поддержали акцию "Лыжня России"

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Любовь Греб, представлявшая Назаровский разрез, на дистанции 2 км пришла на финиш первой среди женщин. Фото: пресс-служба СУЭКЛюбовь Греб, представлявшая Назаровский разрез, на дистанции 2 км пришла на финиш первой среди женщин. Фото: пресс-служба СУЭК
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Красноярские горняки Сибирской угольной энергетической компании активно поддержали Всероссийскую физкультурно-спортивную акцию "Лыжня России". Массовый лыжный забег объединил свыше 500 тысяч профессионалов и любителей всех возрастов из десятков регионов России. Масштабные гонки проводились в 38-й раз, однако их с полным правом можно назвать юбилейными – акцию посвятили 75-летию Великой Победы.

Во многих городах, чтобы задать темп гонке и укрепить дух участников забега, на лыжню вышли известные спортсмены, победители и призеры российских и мировых соревнований. В шахтерской столице края – Бородино – в рядах лыжников отметилась биатлонистка Алена Мохова, двукратная чемпионка зимних Юношеских олимпийских игр-2020 в швейцарской Лозанне, воспитанница Бородинской спортивной школы.

Кстати, в "Лыжне России" девушка участвовала между двумя торжественными приемами: в пятницу ее поздравлял с победами на Юношеской олимпиаде губернатор края Александр Усс, а в понедельник ее готовились чествовать учителя, одноклассники и руководители Бородинского разреза: Алена – учащаяся профильного класса СУЭК.

Горняки СУЭК по традиции включились во Всероссийскую физкультурно-спортивную акцию вместе с семьями, детьми. И так же традиционно во всех трех шахтерских городах – Бородино, Назарово и Шарыпово – финишировали в пятерке лучших. Например, в Назарово Любовь Греб, представлявшая Назаровский разрез, на дистанции 2 км пришла на финиш первой среди женщин.

"Победа стала настоящим подарком на мой день рождения, который я отметила вот так активно, на лыжне! Еще и моя дочь показала лучший результат среди детей! Мы обе постарались! Особых сложностей не было, я на лыжах с 10 лет, мои дети тоже занимаются в спортивной школе. Такие массовые старты очень полезны, особенно для семейного отдыха", - считает Любовь Греб.

В Шарыпово лучший результат среди мужчин в своей возрастной категории показал заместитель главного инженера Березовского разреза, руководитель вспомогательной горноспасательной команды предприятия Олег Гаврилов. "Мы с супругой уже третий год с удовольствием участвуем в этой акции. Свежий воздух, отличное настроение и повышенный уровень адреналина в крови от соперничества – все это доставляет много положительных эмоций", прокомментировал он.

Добавим, что для горняков СУЭК лыжные старты ежегодно становятся еще и подготовкой к Зимней спартакиаде угольщиков Красноярского края. Она пройдет в Бородино с 27 февраля по 1 марта и, как и многие мероприятия текущего года, будет посвящена Юбилею Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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