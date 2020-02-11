«Аэрофлот» весной начнет летать из Красноярска в Братск

29 марта авиакомпания "Аэрофлот" откроет прямые авиарейсы по маршруту Красноярск - Братск – Красноярск. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба перевозчика.

Продолжительность рейсов составит 1 час 15 минут. Полеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Sukhoi SuperJet 100. Из Красноярска в Братск самолет будет вылетать в 15:45, из Братска в Красноярск – в 19:00.

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом", — объяснили в пресс-службе компании.

Отметим, что красноярский аэропорт станет основной базой для самолетов Boeing 737 и SuperJet100. Благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. На базе хаба также будет развиваться транзитный пассажиропоток Аэрофлота на внутренних и международных линиях.