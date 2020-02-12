Из-за аномального тепла в Красноярске закрыли катки и снесли ледяные фигуры

После аномального тепла в воскресенье, 9 февраля скульптуры, которые вырезали конкурсанты фестиваля «Волшебный лед Сибири», пришлось сносить. По хорошему, они могли бы простоять до марта, но увы – подтаяли, деформировались, пояснили в управлении культуры города. Немного ледовых скульптур осталось на нижнем ярусе, они покрепче – их уберут через неделю.

Закрываются ледовые городки и горки. Красноярцы остались без катков, надеемся, что временно. Тот каток, что на острове Татышеве, прикрыли на пару дней, до среды. Похолодает – его приведут в порядок, выровняют поверхность и пару-тройку недель еще послужит. Пообещали восстановить каток и в Центральном парке, а также 90 дворовых катков.

Закрыты каткиФото: Мария ЛЕНЦ

Что скажут эпидемиологи

- Неустойчивые погодные условия, перепады в температуре воздуха в зимний период могут благоприятно повлиять на распространение респираторных вирусов и гриппа. Наверняка произойдет это и сейчас. Однако паниковать не стоит: эпидемии не ожидается, - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. – Если у вас недомогание, повышение температуры тела, кашель или насморк, оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу, в места массового скопления людей. Обратитесь к врачу, чтобы избежать осложнений.

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Осадки зарядили в воскресенье, 9 февраля. Поначалу сыпались тяжелые снежинки, а после сменились чистым дождем. За ночь во дворах смыло снег, под утро машины стали месить на проезжей части снежную кашу. (Подробности)