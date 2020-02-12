2020-02-12T06:06:10+03:00
Общество

Из-за аномального тепла в Красноярске закрыли катки и снесли ледяные фигуры

Скульптуры могли простоять до марта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Ледовые горки также закрытыЛедовые горки также закрытыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

После аномального тепла в воскресенье, 9 февраля скульптуры, которые вырезали конкурсанты фестиваля «Волшебный лед Сибири», пришлось сносить. По хорошему, они могли бы простоять до марта, но увы – подтаяли, деформировались, пояснили в управлении культуры города. Немного ледовых скульптур осталось на нижнем ярусе, они покрепче – их уберут через неделю.

Закрываются ледовые городки и горки. Красноярцы остались без катков, надеемся, что временно. Тот каток, что на острове Татышеве, прикрыли на пару дней, до среды. Похолодает – его приведут в порядок, выровняют поверхность и пару-тройку недель еще послужит. Пообещали восстановить каток и в Центральном парке, а также 90 дворовых катков.

Закрыты катки Фото: Мария ЛЕНЦ

Закрыты каткиФото: Мария ЛЕНЦ

Что скажут эпидемиологи

- Неустойчивые погодные условия, перепады в температуре воздуха в зимний период могут благоприятно повлиять на распространение респираторных вирусов и гриппа. Наверняка произойдет это и сейчас. Однако паниковать не стоит: эпидемии не ожидается, - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. – Если у вас недомогание, повышение температуры тела, кашель или насморк, оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу, в места массового скопления людей. Обратитесь к врачу, чтобы избежать осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Циклон принес в Красноярск рекордно высокую – за 100 лет - температуру

Осадки зарядили в воскресенье, 9 февраля. Поначалу сыпались тяжелые снежинки, а после сменились чистым дождем. За ночь во дворах смыло снег, под утро машины стали месить на проезжей части снежную кашу. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В феврале справочной Красноярска по ценам и скидкам 2999999 исполнилось 24 года
В Туве заключенный колонии ударил охранника по голове куском арматуры
В Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о краже
Похищенного в Хакасии ребенка нашли в Красноярском крае
Преображение Качи и реконструкция Центрального парка: мэр города поделился планами относительно центра Красноярска
В красноярском аэропорту таможенники за месяц уничтожили около 700 килограмм фруктов
Строительство новой развязки в Красноярске в Солонцах обойдется в 420 миллионов рублей
Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ноги
В Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьев
В результате автомобильной аварии в Туве 2 человека погибли и 9 пострадали
В Железногорске погиб рыбак, его унесло течением Енисея
Вручила карту и отправила за коньяком: в Красноярске таксист обокрал свою клиентку
В Туве мужчину убили особо жестоким способом – напоили его уксусной кислотой
Житель Хакасии привез из Таиланда оружие нинзя
В Красноярске в Покровке спасают каток
В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицу
В горах на юге Красноярского края начались военные учения
Райффайзенбанк: размер ежемесячного платежа важнее срока
Проект «про любовь к Сибири» вошел в шорт лист Национальной премии "Серебряный Лучник"
В Красноярском крае подросток скрутил ограбившего магазин мужчину