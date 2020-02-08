Кулинарный мастер-класс: лепим пельмени в первый раз!

Партнер проекта - российский производитель замороженных продуктов торговой марки «4 сезона».

Почему приемные семьи? Рассказываем. «Комсомолка» давно дружит с приемными семьями и Центром развития семейных форм воспитания, который их объединяет. Наше внимание - способ выразить восхищение и благодарность людям, готовым воспитывать чужих детей. Есть у нас и надежда… Надежда, что, познакомившись с этими семьями, кто-то вас, дорогие читатели, примерит на себя роль опекуна или приемного родителя.

Почему кулинария? Все просто. «4 сезона» – производитель замороженных продуктов - давний друг «Комсомолки», а приготовление пищи объединяет и согревает во всех смыслах. Осенью мы лепили вареники, а для зимней встречи выбрали самое сибирское блюдо - пельмени. Поколение родителей помнит как по выходным за большим столом лепить пельмени собиралась вся семья: кто быстрее, кто ловчее, кто аккуратнее. Соревновались, разговаривали, смеялись, соревновались. Именно такая семейная атмосфера получилась и на нашем мастер-классе. Многие дети лепили пельмени в первый раз.

Утро начинается… с приготовления обеда

Чтобы детям было интересно, повар «Нетипичной пельменной» Катерина Никитина приготовила разноцветное тесто - зеленое, желтое, розовое. Все экологично, только природные красители: зелень, шпинат, свекла, куркума. Превращаемся в поварят. Колпаки, фартуки, для тех, кто хочет модничать – кепки «4 сезонов». Давайте знакомиться.

Семья, в которой одни мальчишки – 4 сыновей. Все статные, улыбки – чудо. Спортсмены – пловцы и футболисты. Несколько лет назад Максим сказал родителям, мол, детский вопрос пора решать: «Хочу братьев, буду с ним гулять, играть!». Ирина и Виктор к большой семье морально уже были готовы. Теперь у Максима три брата - Женя, Кирилл и маленький Саша.

- Сначала было сложно, все-таки детский дом – это непростое место, а от плохих привычек избавиться, увы, сразу не получится, - признается Ирина. - Но за год научились жить одной семьей.

И это видно. Лепят быстро, дружно, первыми из всех команд справились, словно вчера тренировались.

- Ну не вчера, - смеется Виктор, - но не так давно как раз все вместе лепили пельмени. Вспомнили детство и решили показать сыновьям. Честно говоря, магазинные пельмени - не такие вкусные и выходят дороже домашних, а традиции в семье важны и нужны.

Семья МариныФото: Мария ЛЕНЦ

В семье Марины Михайловой все музыканты, или уже на чем-то играют, или планируют - от кларнета до гитары. Как чувствуют себя соседи, мы не знаем, а вот Данила, Алексей, Александра, Ангелина и крошка Аделаида отлично.

- А у нас нет соседей, не переживайте, - смеются дети, - мы в своем доме живем!

Вот пятилетний Артемий. Хотя такой «взрослый» он всего-то несколько дней. Дети наперебой поздравляют иммениника:

- Здоровья!

- Счастья!

- Путешествий!

Артемий – молодец. Старается, нос в муке. А нос тот – курносый, поцарапанный.

- С собакой играл, а она спать хотела….

Побегал, полепил, побегал. Мама и сестра – надежный тыл, все сделают!

Мама улыбается. Елена признается, что растить детей непросто, но это счастье. Привезла долгожданного сына шестимесячным из Новокузнецка. А потом семья стала больше, появились подростки Татьяна и Михаил.

13-летняя Татьяна – девушка серьезная, планирует стать психологом:

- Хочу помогать людям.

- Вика, Иван, Дарья, Никита, Регина и Руслан - солнышки мои, - знакомит нас со своей семьей Татьяна Чистякова. - Было три, а два года назад у меня стало шестеро детей. Спасибо, кстати, за приглашение, мы любим активный досуг. Вчера были на премьере «Маленьких женщин» – очень трогательный фильм о войне. Любим прогулки, музеи, кино, концерты, а везде нужно умножить на шесть. Я одна работаю, супруга, увы, у меня нет.

По мнению Татьяны, клуб «Семейные традиции» – хорошая идея: дома лепить пельмени в такой атмосфере не получится. Будешь отвлекаться, то убрать, то помыть. А здесь все общаются, тепло, по-семейному.

Время сюрпризов

Час не прошел, пролетел. 200 разноцветных пельменей готовы! Обедаем, пьем ягодный морс, на десерт - мороженое. В финале традиционно - фотосессия на память и сюрпризы: яркие кепки, детская книга Дарьи Донцовой «Страна чудес», ведерко собственноручно слепленных пельменей. А еще «4 сезона» специально отправили участникам мастер-класса на пробу овощные галеты с «национальным характером». Галеты все разные: «по-французски», «по-итальянски», «по-деревенски, «по-скандинавски».

Мальчишки крутят упаковки в руках, девочки читают описание способов приготовления.

Мамы довольны:

- Простой рецепт, легко готовить и вкусно должно быть.

- Мы в семье часто покупаем замороженные овощи «4 сезонов» – идеальный гарнир, легкий и полезный.

Мам больших семей можно назвать профессиональными поварами, они должны и умеют готовить много, разнообразно, а наш партнер готов им в этом помогать.

В заключение рассказываем о планах кулинарного клуба. Наш партнер - «4 сезона», поэтому кроме осенней и зимних встреч будут еще весенняя и летняя.

- Уже ждем, приглашайте!

Четыре вопроса от «Комсомолки»

Отвечает Карен Мовсисян, представитель ТМ «4 сезона»:

1. Какие процессы гарантируют качество продукции?

Качество продукции гарантирует правильная организация каждого этапа производства. Мы сами подбираем семена, выращиваем и собираем урожай, перевозим его на наши заводы, перерабатываем, замораживаем, складируем и доставляем до прилавка магазина.

2. В чем польза ваших продуктов?

Мы замораживаем овощи в первые часы с момента сбора урожая, сохраняя тем самым их витамины и полезные свойства.

3. Какое значение имеет для вас обратная связь?

- Диалог с потребителем – важный элемент нашего производства. Мы учитываем все отзывы наших потребителей при формировании рецептуры продукции, оперативно реагируем на замечания и помогаем найти тот или иной продукт в магазинах страны.

4. Почему вы поддержали идею кулинарных мастер-классов «Семейные традиции»?

Мы хотим, чтобы принципы правильного питания закладывались в детстве, в семье. Чтобы молодежь умела готовить дома и супы, и вкусности, к примеру, домашние пироги с ягодами. Чтобы традиции сохранялись и рождались новые, чтобы родители и дети проводили больше времени вместе, будь то семейные чтения «Страны чудес», лепка пельменей или совместное приготовление обедов. Тем более, с продукцией «4 сезона» - это быстро и легко.

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