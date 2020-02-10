2020-02-10T12:06:56+03:00
Происшествия

«Стояла по пояс в воде»: в Хакасии полицейские спасли из Енисея 70-летнюю бабушку

Пострадавшую отогрели и передали врачам [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полицейские спасли из ледяной воды бабушку Фото: ГУ МВД по ХакасииПолицейские спасли из ледяной воды бабушку Фото: ГУ МВД по Хакасии
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В Саяногорске (Хакасия) полицейским пришлось искупаться в ледяном Енисее вслед за 70-летней женщиной. Произошло все накануне днем. К дежурившему в районе автовокзала экипажу ДПС подбежал перепуганный мужчина.

В Хакасии полицейские вытащили из Енисея бабушку.Видео: ГУ МВД по Хакасии

- В районе рынка «Кодры» женщина в Енисее стоит, - рассказал запыхавшийся саяногорец.

Сотрудники ГИБДД Максим Вахрамеев и Михаил Демин рванули на помощь. Когда примчались, увидели: и правда, в Енисее по пояс в воде стоит в верхней одежде пожилая женщина. К слову, Енисей в Саяногорске не замерзает зимой, поскольку городок находится в непосредственной близости к Саяно-Шушенской ГЭС. На крики и обращения полицейских та никак не реагировала. Тогда они решили, что надо выводить ее из реки. Попутно полицейские сообщили своим о ЧП на Енисее, чтобы на берег вызвали бригаду «скорой». Ждать, пока женщина выйдет сама, не имело никакого смысла. К тому же, непонятно, долго ли она так стоит и что сделает в следующую секунду. Забрели по пояс в воду и под руки доставили пожилую женщину на берег.

- Пока ехала «скорая», мы отогревали ее в магазине, который находится неподалеку, - рассказали полицейские. – Там нам помогли, сняли мокрую верхнюю одежду, переодели и включили обогреватель.

Сейчас женщина находится в городской больнице, приходит в себя после купания в ледяной воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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