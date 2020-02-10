2020-02-10T07:34:20+03:00
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«Из него мог бы получиться политик или лидер партии»: в «Роевом ручье» сделали фотосессию для шимпанзе

Тихон впечатлил всех своей живой мимикой и актерским талантом [фото]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тихон Фото: Роев ручейТихон Фото: Роев ручей
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Шимпанзе Тихон из «Роева ручья» - настоящий актер. И ему по силам практически любая роль, уверены в парке флоры и фауны. Все дело в том, что мимика у Тихона настолько живая, а повадки такие разнообразные, что ему самое время участвовать в кинопробах. Впрочем, это лишь мечты. Пока же Тихону устроили фотосессию, где он мог показать все грани своего таланта.

Тихон позирует Фото: Роев ручей

Тихон позирует Фото: Роев ручей

- Шимпанзе – ближайшие «родственники» человека и по интеллекту превосходят всех остальных животных. Эмоции у этих обезьян такие же, как и у людей. Посмотрите, как Тихон удивляется, делает виноватый или задумчивый вид. Возможно, из него мог бы получиться эмоциональный и убедительный политик (или даже лидер какой-нибудь партии))! Еще шимпанзе могут учиться, рисовать, любят игрушки и обожают смотреть телевизор, который установили для них прямо напротив вольера, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Не каждому актеру такая мимика под силу Фото: Роев ручей

Не каждому актеру такая мимика под силу Фото: Роев ручей

Телевизор - любимое зрелище. Ежедневно обитатели вольера с интересом смотрят фильмы и мультфильмы.

Когда ты не только шимпанзе, но и красавчик Фото: Роев ручей

Когда ты не только шимпанзе, но и красавчик Фото: Роев ручей

Кстати, поскольку у шимпанзе высокий интеллект, они очень не любят фамильярности и крайне ранимы.

Очень эмоционально позирует на камеру Фото: Роев ручей

Очень эмоционально позирует на камеру Фото: Роев ручей

Так что лучше не дразнить этих милых и забавных животных. А обитают они в комплексе «Экзотический мир». Приходите познакомиться и подружиться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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