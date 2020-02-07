Финансовый план семьи: правильный инструмент для разумной экономии

Специалисты Центробанка сформулировали рекомендации, с помощью которых без особых усилий можно снизить ненужные траты и даже увеличить доход. Если следовать грамотному финансовому плану, денег будет хватать всегда.

Экономия - не значит ограничения

Финансовые аналитики утверждают, что благодаря семейному финансовому плану можно реально начать больше зарабатывать. Уже не говоря о том, что, распланировав финансы, можно уменьшить ненужные траты и тем самым - повысить благосостояние своей семьи. Составив финансовый план на определенный период, вы сможете четко знать, сколько зарабатываете, а сколько тратите. Это актуально, потому что по данным социсследований, половина населения нашей страны даже не знают точную сумму своего месячного дохода, а о расходах и говорить не приходится. План будет полезен любой семье, даже вполне состоятельной, чтобы не упускать из виду стратегические цели (например, образование детей) и возможности для увеличения доходов.

С чего начать?

- Вести финансовый план семьи нетрудно, - уверяет Сергей Журавлев, управляющий отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. - Единственное, что понадобится, - внимательность и системность. Придется ежедневно вносить в таблицу все, даже мелкие траты и доходы. Лучше распределять расходы по категориям (квартплата, продукты питания, развлечения, медицина, покупки), чтобы было проще их анализировать. Двух-трех месяцев вполне достаточно, чтобы понять, сколько денег ваша семья зарабатывает в месяц, и как вы их расходуете. По итогам трех месяцев нужно будет проанализировать таблицы. Вы увидите, какие расходы у вас повторяются из месяца в месяц, и сколько денег вы тратите в среднем на медицину, одежду, продукты, транспорт и связь.

Также важно определиться с целью и сроком, за который вы планируете ее достичь. Варианты достижения целей могут быть различны: заработать, накопить, взять деньги в долг, получить кредит. Следуйте плану и вовремя корректируйте его. Есть множество удобных программ-планировщиков для компьютеров и смартфонов, которые помогают вести бюджет и грамотно распределять финансы. Программа вовремя подскажет, какую сумму нужно откладывать на крупные покупки, наглядно покажет, на что расходуются деньги. Есть приложения, доступ к которым может быть у нескольких человек, это позволяет корректировать финансовый план всем членам семьи.

Для того, чтобы вести финансовый план, нужно:

-Учесть интересы всех членов семьи

В семейном финансовом планировании нужно учитывать интересы всех членов семьи: детей, родителей, пожилых родственников, если забота о них входит в ваши планы. Вся семья должна быть в курсе общих целей и заинтересована в их достижении.

- Предусмотреть страхование

Сегодня все больше семей предпочитают страховать жизнь и имущество. Это своеобразная подушка безопасности, которая поможет в случае, если один из кормильцев не сможет обеспечивать семью.

- Подумать о пенсии

Для того чтобы обеспечить себе более достойную пенсию, можно уже сейчас начать формировать ее, отчисляя фиксированную сумму в негосударственные пенсионные фонды.

- Иметь «подушку безопасности»

Сбережения обеспечат финансовую «подушку безопасности» в случае потери работы или внезапных срочных трат. Специалисты советуют иметь в запасе сумму, равную трем заработным платам. Также подспорьем могут стать получение налоговых вычетов, процентов от вклада или индивидуального инвестиционного счета. Таким образом вы сможете не только подстраховаться, но и частично уберечь накопления от инфляции.

- Помнить об инфляции

Повышение или понижение общего уровня цен на товары и услуги напрямую влияет на ваш план. Чтобы отразить реальную картину в долгосрочной перспективе, закладывайте в план возможные изменения бюджета из-за инфляции. Также инфляцию можно учитывать при выборе стратегии - будете вы деньги сберегать или брать кредит для серьезных покупок.

На что тратят деньги красноярцы?

В Красноярскстате привели данные за 2019 год. Оказывается, в третьем квартале прошлого года средняя красноярская семья тратила на еду 27,3 процента от общего дохода, услуги ЖКХ составляли около 10 процентов от заработка. А вот за медицинские услуги, по мнению статистиков, наши земляки платили неохотно, в среднем 260 рублей на человека.

Потребительские расходы на каждого члена семьи в Красноярском крае - 20 343,7 рубля в месяц. Из них:

Хлеб и хлебные продукты - 823,8 р.

Молоко и молочные продукты - 879,2 р.

Фрукты и ягоды - 581,5 р.

Овощи и бахчевые - 305,7 р.

Мясо и мясные продукты - 1352,3 р.

Чай, кофе, безалкогольные напитки и др. - 537 р.

Алкогольные напитки - 310,3 р.

Питание вне дома - 614,9 р.

Жилищно-коммунальные услуги - 2201,4 р.

Одежда, обувь, белье и ткани - 1673,4 р.

Мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом - 1049 р.

Телерадиоаппаратура, предметы для отдыха, увлечений - 731,7 р.

Медицинские товары и предметы гигиены - 1002,7 р.

Услуги учреждений культуры - 293,1 р.

Услуги по организации отдыха - 379,8 р.

Косметические и парикмахерские услуги - 274,8 р.

Медицинские услуги - 264,7 р.