Таких «гаишников» вы нигде не увидите: в Северо-Енисейске на работу в ГИБДД приняли двух особенных сотрудников

- Ничего себе! Настоящая! – у семилетнего Коли и его шестилетнего брата Матвея дух захватило, когда на площадку возле дома подъехал «УАЗ-Патриот» с символикой дорожно-патрульной службы. Два госавтоинспектора за руку, по-мужски, поздоровались с мальчишками, представились. Для начала зачитали письмо начальника ГИБДД Северо-Енисейского района. В письме был указан адрес и время прибытия на службу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759316" frameborder="0"></iframe> В Северо-Енисейске сотрудники ГИБДД исполняют мечту ребятишек.

На несколько часов бойкие любознательные мальчуганы стали сотрудниками дорожной полиции – сбылась их мечта о заветном подарке. Они хоть и двоюродные братья, но дни рождения у них по датам совсем рядом.

Николая привлекают быстрые полицейские машины с громким звуком сирены, а Матвею очень нравятся отважные люди в форме с жезлом. Для начала мальчишкам подарили ярко-желтые жилетки: так положено – если ты сотрудник дорожно-патрульной службы, значит, тебя должны видеть издалека.

Из окна полицейской машины мир выглядит по-другому. Фото: ГИБДД Енисейского района

Им было интересно все: их усадили в новый патрульный внедорожник, включили для них сирену, показали, как работает лебедка. Они научились регулировать дорожное движение, общались с водителями и предупреждали, что около школ и детских садов нужно снижать скорость.

В завершение этого особого дня полицейские подарили мальчишкам модельные машинки ДПС, которые воспроизводят звук сирены и голосовые команды. Как знать, может, в будущем братья заступят на дежурство в одном экипаже и будут охранять дороги нашего района, края, страны.

К слову, Коля – очень «продвинутый» ребенок по части машин, у него отец – водитель грузовика. Мальчик называл марки всех машин, проезжавших мимо, чем удивил взрослых: вот это – «Ниссан Икстрейл», это «Паджери», это «Лексус», все марки, подмарки, модификации.

А это местная знаменитость и юный писатель Леня Агиенко. После встречи с сотрудниками дорожной полиции он написал целую книжку рассказов. Фото: ГИБДД Енисейского района

- Благотворительная акция «Особый день» у нас проходит второй год, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Ольга Капралова, специалист пресс-службы ГИБДД Северо-Енисейского района. – А родилась эта идея прошлым летом совместно с Общественным советом района. У нас есть особенный мальчик-колясочник, местная знаменитость Леня Агиенко, он пишет рассказы. Мы узнали, что он хотел бы поближе познакомиться с работой госавтоинспекторов и решили ему это устроить.

Один из общественников помог со спецмашиной для перевозки людей с ограниченными физическими способностями. Встреча Лени с сотрудниками ГИБДД дала ему информацию и впечатления для новых рассказов. Такие, что подросток от волнения ночью долго не мог уснуть, до трех ночи записывал свои эмоции, пока мама не дала ему успокоительное. В этом году на день ГИБДД 3 июня Леня пообещал подарить госавтоинспекторам свою новую книгу, она уже в издательстве.

- Мы с моим сыном любим смотреть передачу «День ангела», - говорит Ольга Капралова. – Это когда ребятишкам из детских домов на день рождения делают подарки – исполняют их мечту. И вот эта идея легла в основу и нашей акции. Сначала мы приглашали особенных детей, а потом подумали, что чем обычные дети от них отличаются? Вот и сделали подарок на день рождения Коле и Матвею.