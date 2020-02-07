14 февраля 2020 в Красноярске: что подарить любимым на День святого Валентина?

Приближается День святого Валентина. С помощью специалистов мы составили топ-5 самых популярных подарков на день всех влюбленных.

ЧТО ПОДАРИТЬ ЛЮБИМОЙ?

1. «Валентинки»

Конечно же, ни один День Валентина не может обойтись без «валентнок» - открыток с признаниями. Сказать «люблю» можно по-разному: оформить надпись на кружке, мягкой игрушке, подушке, футболке, пледе и сумочке.

2. Цветы

Несмотря на неоригинальность идеи, именно букет красивых цветов заставляет сиять глаза женщин. Посмотрите их страницы в соцсетях - у каждой найдется фото с букетом.

3. Парфюмерия, косметика

Выбор на таких подарках можно остановить только в тех случаях, если вы точно знаете предпочитаемую марку. Самый простой вариант - купить средства по уходу за кожей лица и тела.

4. Красота

Ваша спутница может расслабиться в спа-салоне, преобразить прическу, посетить визажиста, подобрать гардероб со стилистом. А вам нужно всего лишь приобрести сертификат, которые предлагают практически все салоны Красноярска.

5. Что-нибудь оригинальное

Это может быть ее портрет, персональный или совместный гороскоп, свидание на крыше и даже полет на воздушном шаре.

Что дарить НЕ надо

Самым нежелательным подарком женщины считают... весы!

ЧТО ПОДАРИТЬ ЛЮБИМОМУ?

1. Подарки для хобби

Спорт, рыбалка, музыка, - сейчас практически все профильные магазины предлагают сертификаты, и если вы боитесь ошибиться, можно предоставить мужчине сделать выбор самому.

2. Гель для душа, пена для бритья

Среди мужчин даже ходит шутка, что они не знают стоимости носков и геля для душа, потому что в феврале коллеги, родные и любимые их обеспечивают на год вперед. Банально? Зато практично.

3. Новые ощущения

Для этого есть множество вариантов. Сейчас помимо традиционных спа-процедур салоны предлагают услуги флоатинга, отдых в соляной пещере и еще много своеобразных услуг.

4. Аксессуары

Как говорила Коко Шанель, «каждый мужчина должен стремиться хотя бы раз в жизни надеть галстук». Поэтому, даже если ваш мужчина не носит галстуки и запонки в повседневной жизни, можете сделать такой подарок.

5. Мужские игры

К примеру, сертификат в стрелковый клуб, где можно пострелять из настоящего оружия.