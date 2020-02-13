Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
На базе корпоративного учебного центра ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») организовано обучение по программе «Охрана труда для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ».
Сорокачасовой курс заводчане проходят дистанционно с помощью программного продукта «ОЛИМПОКС: Предприятие». В нем содержатся теоретические материалы для самостоятельного освоения, а также лекции с демонстрацией обучающих видеофильмов и консультации преподавателей. По завершению программы сотрудники предприятия сдают экзамен в формате компьютерного тестирования, который проводится в корпоративном учебном центре в присутствии экзаменационной комиссии. После успешной сдачи экзамена специалистам выдается удостоверение о проверке знаний в области охраны труда – документ действителен в течение трех лет.
Напомним, ранее для прохождения такого обучения заводчанам приходилось обращаться в сторонние организации. В 2019 году ООО «Красноярский цемент» было внесено Министерством труда и социальной защиты РФ в реестр аккредитованных организаций, оказывающих образовательные услуги в области охраны труда для работодателей и работников.
В январе курс по охране труда прошли 16 сотрудников «Красноярского цемента», столько же специалистов планируется обучить в феврале. Всего в 2020 году программу освоят порядка 150 красцемовцев, в том числе – принимаемые на завод, впервые назначаемые на должности руководителей и специалистов, а также проходившие обучение три года назад. Кроме того, на базе предприятия смогут обучаться сотрудники и других красноярских активов АО «ХК «Сибцем».
«Нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье людей. Мы заботимся о своих сотрудниках и придаем большое значение глубокому изучению требований охраны труда как важнейшей составляющей промышленной безопасности. Наличие собственного аккредитованного учебного центра позволит не только сэкономить на оплате обучения специалистов в сторонних организациях, но и повысить качество их знаний в данной области», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.