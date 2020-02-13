Ударил ножом в шею и похоронил в куче мусора: начальник убил подчиненного, требовавшего заплатить сверхурочные

Этот шокирующий случай произошел в Богучанском районе Красноярского края: начальник зарезал вахтовика за требование выдать ему сверхурочные. Подозреваемого уже взяли, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

44-летний Николай К. работал на базе «ВторметРесурс» в поселке Октябрьский. На Новый год должен был вернуться с севера домой, в Минусинск, но увы… Когда перестал выходить на связь, дочь забила тревогу. В январе обратилась в полицию, написала заявление о безвестном исчезновении.

Человека убили... из-за зарплаты. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Следователь выехал на место. Осмотрел дом, где мужчину видели в последний раз. И, когда вскрыли полы, с внутренней стороны досок обнаружили следы бурого цвета. Генетическая экспертиза подтвердила самые страшные подозрения: это кровь пропавшего.

Вскоре вышли на подозреваемого, и это был шок. Им оказался начальник Николая, 42-летний мужчина. Поскольку улики говорили сами за себя, был вынужден признаться: да, убил он.

Следователи восстановили картину случившегося (подчеркнем, это предварительная версия). В ночь с 25 на 26 декабря 2019 года начальник и подчиненный вместе распивали спиртное. В какой-то момент начали спорить: Николай потребовал оплатить ему сверхурочные. Начальник отказался. Более того, пришел в такую ярость, что схватился за нож, ударил в шею. Вахтовик умер почти сразу – на месте.

Это балок, где все случилось. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Поняв, что натворил, подозреваемый решил: надо скрыть следы. Окровавленные вещи убитого сжег в печи, тело вывез в лес и зарыл в куче мусора, а сам уехал в Минусинск, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На днях его задержали, отпираться не стал. На подозреваемого завели уголовное дело по признакам статьи «Убийство». Теперь он может сесть на 15 лет. За отказ выплатить в общем-то скромную сумму.