В Красноярске распространяют слухи о коронавирусе

Китайский коронавирус сейчас тема номер один в мире - он проник больше, чем в 20 стран. А недавно пошли разговоры, что опасное заболевание появилось и в Красноярске. Двое заразившихся якобы лежат в одной из больниц города, информация активно распространяется в соцсетях.

Но, как оказалось, все это не более чем фейк. В Красноярском крае нет ни одного случая выявления коронавируса, заверили представители министерства здравоохранения. Об этом они рассказали в социальной сети, разместив эмоциональный пост:

«Сегодня день фейков имени коронавируса. На этот раз порцию псевдоновостей «подвезли» в родительские школьные чаты. Пишут, что с завтрашнего дня якобы все краевые школы закрываются на карантин как раз из-за коронавируса. Спешим обрадовать родителей и огорчить детей: завтра уроки начнутся по расписанию, никаких массовых карантинов у нас нет. Все школы края работают в штатном режиме, на территории края случаев заражения коронавирусом не выявлено».

Каково же положение дел? С 1 января 2020 года с «бортов», прибывших из-за границы (Таиланда, Вьетнама и других стран) в Красноярск, были сняты и госпитализированы пять человек. Всех обследовали, у троих нашли респираторные заболевания, двоих отпустили по месту жительства.

С минздравом отработан алгоритм действий по выявлению, немедленной изоляции людей с подозрением на заболевание.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сведения еще о трех жителях Китая, приехавших в Красноярск из других регионов и якобы заболевших коронавирусом, не подтвердились. Всех опять-таки обследовали. У двоих обнаружили респираторное заболевание (и положили в больницу), третий оказался здоров.

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Из-за ситуации с коронавирусом в КНР у нас в крае (как и во всех регионах) продолжают противоэпидемические мероприятия, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

А именно – организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через госграницу в аэропорту Красноярска. Кроме того, с минздравом отработан алгоритм действий по выявлению, немедленной изоляции людей с подозрением на заболевание. Проработаны вопросы лабораторной диагностики, проведено обучение медперсонала.

Губернатором Красноярского края утвержден план по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Согласно ему, все прибывшие из Китая в течение двух недель после приезда обязательно находятся под медицинским наблюдением. Если есть необходимость, их обследуют на возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Специалисты Роспотребнадзора по региону проводят комплекс противоэпидемических мер по недопущению распространения инфекции. Пассажиры, прилетающие в аэропорт Красноярска из «неблагополучных» регионов, проходят через двойной контроль. Для этого используется стационарный и переносной тепловизоры.

Чтобы получить консультацию по этой проблеме, можно обратиться на телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00). Также в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8-800-555-49-43) организована работа русско-китайских переводчиков.

Письменное обращение можно направить в управление по адресу: 660049, Красноярск, Каратанова, 21; в территориальные отделы по краю. Как вариант можно оставить обращение на сайте управления в разделе «Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц».

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