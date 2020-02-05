СУЭК подарила особым детям «Лыжи мечты»

Зрители, пришедшие на склон спортивного комплекса «Солнечный» встречали Диму Истомина аплодисментами: подросток уверенно спуск за спуском демонстрировал свое спортивное мастерство. И в общем, если бы не накидка с эмблемой реабилитационной программы «Лыжи мечты», он бы ничем не выделялся среди других спортсменов. На самом деле у Димы аутизм. И участие в спортивном празднике, посвященном открытию нового сезона социальной, благотворительной и реабилитационной программы «Лыжи мечты», для подростка – практически подвиг. Ни громкая музыка, ни сотни людей не помешали ему показать «чемпионский» прокат.

- Дима совсем не говорит, поэтому ему трудно выражать свои эмоции, но лыжи все меняют, - рассказывает мама Елена. - Мы начали заниматься два года назад, за это время сын сильно окреп.

Истомины живут в Солнечном, раньше на тренировки им приходилось ездить на другой конец города, в «Бобровый лог». Теперь от дома до склона несколько шагов.

Справка КП

Социальная, благотворительная и реабилитационная программа «Лыжи мечты» для людей с диагнозом ДЦА и другими ограниченными возможностями здоровья была создана по инициативе известного телеведущего Сергея Белоголовцева. СУЭК поддерживает программу с 2015 года, открыв филиалы в Красноярском крае, Кузбассе и Мурманской области. Чтобы реабилитация была максимально эффективной, ее нужно проводить беспрерывно, поэтому в Красноярске также работает летний филиал программы – «Лыжи мечты. Ролики». А еще СУЭК поддерживает Всероссийские соревнования «Старты мечты», участие в которых принимают особые лыжники и роллеры со всей России.

Спорт укрепляет тело и душу

Программа в «Солнечном» работает при поддержке Главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска (Красспорт), Сибирской угольной энергетической компании, Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Красноярской региональной общественной организации поддержки детей-инвалидов «Щит». Для того, чтобы запустить программу, угольщики закупили дорогостоящее оборудование для занятий: слайдеры, ботинки, лыжи, установили на склоне специальный бэби-лифт и обучили инструкторов.

Стоит отметить, что тренировки и инвентарь для участников программы – бесплатные, труд тренеров также финансируют партнеры программы. Еще они организовывают мастер-классы известных спортсменов. Например, в феврале прошлого года по приглашению СУЭК с участниками «Лыж мечты» занимался российский горнолыжник, трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев.

Фристайлистка Анна Малышева работает инструктором в программе «Лыжи мечты» уже второй год. Прежде чем приступить к занятиям с особенными детьми, девушка прошла обучающий курс.

- Нас учили правильно общаться с ребятишками, правильно оказывать им физическую поддержку, объясняли особенности использования различного оборудования – кому необходимы слайдеры, а с кем можно сразу начинать с лыж…

Эффект от «лыжетерапии», уверяет Анна, ошеломительный.

- На первых занятиях дети не могли даже за бугель схватиться, руки слабенькие, координация движений не очень, - вспоминает девушка. - А сейчас мне практически не приходится помогать «руками», только подсказывать. Посмотрите хотя бы на Диму Истомина – это моя «зведочка», он сейчас все упражнения делает сам, я только корректирую технику или разучиваю с ним новые элементы.

Доступных спортивных объектов станет больше

Сейчас в программе участвуют более ста детей: 20 тренировались в течение прошлого зимнего сезона, 140 встали летом на ролики. Одна из воспитанниц в феврале прошлого года участвовала во Всероссийских соревнованиях «Старты мечты» в Тюмени. С открытием склона в Солнечном зимние занятия стали доступны большему числу нуждающихся в них.

- Вы даже не представляете, что это значит для наших ребятишек! - говорит Надежда Куликова, президент КРООПДИ «Щит». - Они стали более общительными, более веселыми, окрепли физически – результаты потрясающие! Я считаю, что программу нужно расширять.

Руководитель Красспорта Валерий Черноусов считает, что расширение реабилитационной программы – абсолютно реальный план, особенно при поддержке таких партнеров, как СУЭК. И благодаря Универсиаде.

- Благодаря Студенческим играм в городе появились новые спортивные объекты, которые можно адаптировать к нуждам подобных реабилитационных программ, и мы сейчас ведем такую работу, - рассказал Черноусов. - Это позволит нам расширить круг благополучателей, включить в программы людей с другими видами инвалидности, и увеличить количество видов спорта, которыми они смогут заниматься.

Насколько нужна красноярцам эта программа, чиновники, общественники и представители благотворительного фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» убедились на месте. На склоне еще шел спортивный праздник, а родители, желающие записать своих детей в группу Анны Малышевой, обступили ее плотным кольцом.

Кстати

СУЭК реализует целый комплекс программ, направленных на поддержку детей-инвалидов: участвует в проведении ежегодного масштабного гала-концерта «Пусть всегда буду я!», где дети с ограниченными возможностями здоровья выступают на одной сцене с признанными звездами, помогает в организации выездов на загородную базу отдыха, круиза по Енисею для детей-инвалидов и их родителей. Кроме того в сотрудничестве с Управлением делами Президента РФ, Благотворительным фондом «Подарок ангелу» (г. Москва) и программой «Лыжи мечты» угольщики организуют эффективную реабилитацию для детей из шахтерских городов на базе медицинских учреждений Управления делами Президента. А в октябре совместно с фондом «Подарок ангелу» в городе Назарово была опробована практика выездных семинаров для родителей детей-инвалидов и специалистов местных реабилитационных центров.