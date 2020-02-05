День всех влюбленных 14 февраля 2020 в Красноярске: куда сходить

Всё о любви 6+

На большой сцене — микс лучших номеров из концертных программ и спектаклей «Свободного балета» Валерия Терёшкина. Зрители смогут увидеть эффектные сцены из симфоджазового спектакля «Вестсайдская история», номера из спектаклей «Философия инстинкта» и «Блондинки. Милан. Париж». Впервые будет исполнен один из танцевальных номеров будущего спектакля «Свободного балета» (рабочее название «Алладин»), где блеснут молодые исполнители.

Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения.

Большой концертный зал

Пр. мира, 2Б

14 февраля, 19.00

Билеты 150-200 рублей.

Вечер влюбленных на скале «Арка» 16+

В самый сердечный праздник зимы Центр путешественников приглашает на прогулку к самой романтичной скале Красноярска. Под «Аркой» каждый может почувствовать себя ближе друг к другу и к природе. Группа прогуляется по Торгашинскому хребту, полюбуется вечерними огнями города.

Участники получат уникальный сувенир от Центра путешественников и Красноярского хайкинга.

Обязательно: правильная одежда и обувь по погоде, с собой горячий чай/кофе, перекус. Фонарик. Дети до 18 лет только в сопровождении родителей.

Продолжительность — 3 часа. Протяженность — 6-7 км. Внимание! Группа ограничена. Запись и дополнительная информация по тел. 8-908-203-01-61.

14 февраля, 18.00.

Стоимость — 320 рублей.

I love you. I fun you 0+

Шоу-микс в Центральном парке, посвященное Дню всех влюбленных.

Центральный парк

14 и 15 февраля, 18.00

Вход свободный.

В Абакане

«И снова про любовь» 6+

Эстрадно-джазовая студия «Визит» представит зрителям самый романтичный праздничный концерт в году. В программе прозвучат трогательные и чувственные песни про любовь.

Абаканский Дворец Молодежи

14 февраля, 19.00

Билеты 100 рублей.

В Кызыле

Ансамбль «Саяны»: «Магаданчыг ырылар»

В программе - популярные песни тувинских композиторов 60-70-80-90 годов, которые до сих пор трогают своей простотой и мелодичностью души наших слушателей. Эти душевные песни прозвучат в исполнении солистов - заслуженных артистов республики Тыва и в живом сопровождении оркестра ансамбля «Саяны».

Национальный театр им. Виктора Кок-оола

8 февраля, 18.00

Билеты 500 рублей.

Куда еще пойти

Сибирский иронический концептуализм (sic) 18+

Это выставка-манифест одноименного художественного движения, существующего с конца 90-х годов и представляющего новое сибирское искусство на российской и международной арт-сцене.

Более 30 приглашенных художников используют стратегию сибирского иронического концептуализма с присущей ей иронией и самоиронией для критического осмысления мифов и штампов о «сибирскости», «сибирской идентичности», а также пересматривают аксиомы и негласные правила «высокого» искусства международных биеннале.

Ядром выставки стали работы со-основателей движения. Арт-группа «Синие носы» (Москва-Новосибирск), красноярский художник Василий Слонов, Дамир Муратов (Омск), Наташа Юдиной (Томск). Также проект включает искусство молодых сибирских художников, близких к СИК.

Музейный центр «Площадь Мира»

C 7 февраля

Вход по билету в музей 150-250 рублей.

Концерт хоровых коллективов «…была война, надежда и Победа!» 6+

Концерт хоровых коллективов красноярских детских музыкальных школ и школ искусств посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Прозвучат довоенные, фронтовые и послевоенные песни, любимые многими. До начала программы в фойе зала гости погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

8 февраля, 17.00

Билеты 160-170 рублей.

Открытая лабораторная 10+

Лаба чем-то похожа на Тотальный диктант, только проверяет научную, а не обычную грамотность. Каждый желающий сможет проверить свою картину мира с точки зрения естественно-научных знаний.

На заполнение бланков с вопросами участникам дается 30 минут, после чего «завлабы» — известные красноярские ученые — озвучат правильные ответы и подробно разберут каждое задание. В итоге каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации.

Сразу после Лабы на каждой площадке будут определены участники, набравшие наибольшие баллы. Они получат призы.

В группах акции в социальных сетях до начала Лабы проводятся розыгрыши научно-популярных книг.

В Красноярске 11 площадок в разных районах города, можно участвовать онлайн на сайте laba.media

Площадки Лабы в Красноярске

- Библиотека им. С. В. Михалкова

- Детский технопарк "Кванториум"

- Информационный центр атомной энергии

- Красноярская городская библиотека им. К.Г. Паустовского

- Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

- Красноярский краевой дворец пионеров • Красноярский научный центр СО РАН

- Музей науки "Ньютон парка" и музейный центр "Площадь Мира"

- Сибирский государственный университет им. М.Ф. Решетнева (левобережная и правобережная площадки)

- Сибирский федеральный университет

8 февраля, 12.00

Участие бесплатное.

Первенство мира по керлингу среди юниоров 6+

Красноярск принимает второе по значимости соревнование в мире кёрлинга. В турнире примут участие более 100 спортсменов, причем на "домашнем" первенстве женская сборная России попытается защитить титул действующих чемпионов.

Кристалл Арена

15-22 февраля

Билеты 100-350 рублей.

Магия кино 16+

Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.

Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.

Расписание на февраль

7 февраля — Феномен гонконгской киноиндустрии

21 февраля — Мастера пятого поколения китайских кинорежиссёров

Дом кино

Пр. Мира, 88

Билеты 100 рублей.

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF 16+

Кинофестиваль RIFF – самый масштабный италоязычный кинофестиваль России. Он проходит более чем в 15 крупнейших российских городах.

В этом году в программе будут представлены 15 картин, которые охватывают все категории киноискусства Италии: от лидеров бокс-оффиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката; от глубоких драм до безоблачных комедий.

В комедийной программе фестиваля – «Познакомься с Софией», вдохновленная духом рок-музыки, «Итальянец», обладатель самой престижной итальянской кинопремии «Серебряная лента» как лучшая комедия года, сюрреалистическое комедийное роуд-муви «Человек, который купил Луну», семейная комедия «Когда все дома», комедия характеров «Все началось с камня» на основе одноименной пьесы драматурга Стефано Массини, криминальная комедия «Боб и Мэрис» и драмеди «Великий дух».

Романтическая программа представлена комедийной мелодрамой «Любовь под домашним арестом» и драмой «Любовь моя», фильмом-участником Венецианской бьеннале.

По традиции в рамках RIFF пройдут тематические дни, посвящённые культуре отдельных регионов и городов Италии.

Прекрасный и вечный Рим зрители увидят в документальном фильме «Рим. Площадь Витторио» и мелодраме «Везучая».

Городу, с набережной которого виднеется легендарный вулкан Везувий, будут посвящены две картины – документальный фильм «Сожгите Неаполь» и визионерская драма «Неаполь под пеленой».

Фестиваль закроется одним из самых ярких фильмов программы – криминальной драмой «Предатель».

Дом кино

Пр. Мира, 88

6 — 16 февраля

Билеты 150-200 рублей.

Про это 16+

Лекция о творчестве Александра Родченко — как о художнике, конструктивисте, дизайнере, мастере агитискусства и рекламы, фотографе. Также слушатели заглянут на экскурсию по выставке «История российского дизайна 1917–2017», где представлены плакаты и объекты Александра Родченко, а также посетят «Музей революции», где можно найти модель «Рабочего клуба» художника.

Расписание мероприятия

Музейный центр «Площадь Мира»

площадь Мира, 1

16 февраля, 15.00

Билеты 150-250 рублей.