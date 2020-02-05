День всех влюбленных 14 февраля 2020 в Красноярске: куда сходить
Всё о любви 6+
На большой сцене — микс лучших номеров из концертных программ и спектаклей «Свободного балета» Валерия Терёшкина. Зрители смогут увидеть эффектные сцены из симфоджазового спектакля «Вестсайдская история», номера из спектаклей «Философия инстинкта» и «Блондинки. Милан. Париж». Впервые будет исполнен один из танцевальных номеров будущего спектакля «Свободного балета» (рабочее название «Алладин»), где блеснут молодые исполнители.
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения.
Большой концертный зал
Пр. мира, 2Б
14 февраля, 19.00
Билеты 150-200 рублей.
Вечер влюбленных на скале «Арка» 16+
В самый сердечный праздник зимы Центр путешественников приглашает на прогулку к самой романтичной скале Красноярска. Под «Аркой» каждый может почувствовать себя ближе друг к другу и к природе. Группа прогуляется по Торгашинскому хребту, полюбуется вечерними огнями города.
Участники получат уникальный сувенир от Центра путешественников и Красноярского хайкинга.
Обязательно: правильная одежда и обувь по погоде, с собой горячий чай/кофе, перекус. Фонарик. Дети до 18 лет только в сопровождении родителей.
Продолжительность — 3 часа. Протяженность — 6-7 км. Внимание! Группа ограничена. Запись и дополнительная информация по тел. 8-908-203-01-61.
14 февраля, 18.00.
Стоимость — 320 рублей.
I love you. I fun you 0+
Шоу-микс в Центральном парке, посвященное Дню всех влюбленных.
Центральный парк
14 и 15 февраля, 18.00
Вход свободный.
В Абакане
«И снова про любовь» 6+
Эстрадно-джазовая студия «Визит» представит зрителям самый романтичный праздничный концерт в году. В программе прозвучат трогательные и чувственные песни про любовь.
Абаканский Дворец Молодежи
14 февраля, 19.00
Билеты 100 рублей.
В Кызыле
Ансамбль «Саяны»: «Магаданчыг ырылар»
В программе - популярные песни тувинских композиторов 60-70-80-90 годов, которые до сих пор трогают своей простотой и мелодичностью души наших слушателей. Эти душевные песни прозвучат в исполнении солистов - заслуженных артистов республики Тыва и в живом сопровождении оркестра ансамбля «Саяны».
Национальный театр им. Виктора Кок-оола
8 февраля, 18.00
Билеты 500 рублей.
Куда еще пойти
Сибирский иронический концептуализм (sic) 18+
Это выставка-манифест одноименного художественного движения, существующего с конца 90-х годов и представляющего новое сибирское искусство на российской и международной арт-сцене.
Более 30 приглашенных художников используют стратегию сибирского иронического концептуализма с присущей ей иронией и самоиронией для критического осмысления мифов и штампов о «сибирскости», «сибирской идентичности», а также пересматривают аксиомы и негласные правила «высокого» искусства международных биеннале.
Ядром выставки стали работы со-основателей движения. Арт-группа «Синие носы» (Москва-Новосибирск), красноярский художник Василий Слонов, Дамир Муратов (Омск), Наташа Юдиной (Томск). Также проект включает искусство молодых сибирских художников, близких к СИК.
Музейный центр «Площадь Мира»
C 7 февраля
Вход по билету в музей 150-250 рублей.
Концерт хоровых коллективов «…была война, надежда и Победа!» 6+
Концерт хоровых коллективов красноярских детских музыкальных школ и школ искусств посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Прозвучат довоенные, фронтовые и послевоенные песни, любимые многими. До начала программы в фойе зала гости погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
8 февраля, 17.00
Билеты 160-170 рублей.
Открытая лабораторная 10+
Лаба чем-то похожа на Тотальный диктант, только проверяет научную, а не обычную грамотность. Каждый желающий сможет проверить свою картину мира с точки зрения естественно-научных знаний.
На заполнение бланков с вопросами участникам дается 30 минут, после чего «завлабы» — известные красноярские ученые — озвучат правильные ответы и подробно разберут каждое задание. В итоге каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации.
Сразу после Лабы на каждой площадке будут определены участники, набравшие наибольшие баллы. Они получат призы.
В группах акции в социальных сетях до начала Лабы проводятся розыгрыши научно-популярных книг.
В Красноярске 11 площадок в разных районах города, можно участвовать онлайн на сайте laba.media
Площадки Лабы в Красноярске
- Библиотека им. С. В. Михалкова
- Детский технопарк "Кванториум"
- Информационный центр атомной энергии
- Красноярская городская библиотека им. К.Г. Паустовского
- Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
- Красноярский краевой дворец пионеров • Красноярский научный центр СО РАН
- Музей науки "Ньютон парка" и музейный центр "Площадь Мира"
- Сибирский государственный университет им. М.Ф. Решетнева (левобережная и правобережная площадки)
- Сибирский федеральный университет
8 февраля, 12.00
Участие бесплатное.
Первенство мира по керлингу среди юниоров 6+
Красноярск принимает второе по значимости соревнование в мире кёрлинга. В турнире примут участие более 100 спортсменов, причем на "домашнем" первенстве женская сборная России попытается защитить титул действующих чемпионов.
Кристалл Арена
15-22 февраля
Билеты 100-350 рублей.
Магия кино 16+
Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.
Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.
Расписание на февраль
7 февраля — Феномен гонконгской киноиндустрии
21 февраля — Мастера пятого поколения китайских кинорежиссёров
Дом кино
Пр. Мира, 88
Билеты 100 рублей.
Российско-итальянский кинофестиваль RIFF 16+
Кинофестиваль RIFF – самый масштабный италоязычный кинофестиваль России. Он проходит более чем в 15 крупнейших российских городах.
В этом году в программе будут представлены 15 картин, которые охватывают все категории киноискусства Италии: от лидеров бокс-оффиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката; от глубоких драм до безоблачных комедий.
В комедийной программе фестиваля – «Познакомься с Софией», вдохновленная духом рок-музыки, «Итальянец», обладатель самой престижной итальянской кинопремии «Серебряная лента» как лучшая комедия года, сюрреалистическое комедийное роуд-муви «Человек, который купил Луну», семейная комедия «Когда все дома», комедия характеров «Все началось с камня» на основе одноименной пьесы драматурга Стефано Массини, криминальная комедия «Боб и Мэрис» и драмеди «Великий дух».
Романтическая программа представлена комедийной мелодрамой «Любовь под домашним арестом» и драмой «Любовь моя», фильмом-участником Венецианской бьеннале.
По традиции в рамках RIFF пройдут тематические дни, посвящённые культуре отдельных регионов и городов Италии.
Прекрасный и вечный Рим зрители увидят в документальном фильме «Рим. Площадь Витторио» и мелодраме «Везучая».
Городу, с набережной которого виднеется легендарный вулкан Везувий, будут посвящены две картины – документальный фильм «Сожгите Неаполь» и визионерская драма «Неаполь под пеленой».
Фестиваль закроется одним из самых ярких фильмов программы – криминальной драмой «Предатель».
Дом кино
Пр. Мира, 88
6 — 16 февраля
Билеты 150-200 рублей.
Про это 16+
Лекция о творчестве Александра Родченко — как о художнике, конструктивисте, дизайнере, мастере агитискусства и рекламы, фотографе. Также слушатели заглянут на экскурсию по выставке «История российского дизайна 1917–2017», где представлены плакаты и объекты Александра Родченко, а также посетят «Музей революции», где можно найти модель «Рабочего клуба» художника.
Расписание мероприятия
Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1
16 февраля, 15.00
Билеты 150-250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU