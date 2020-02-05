2020-02-05T11:17:14+03:00
Происшествия

«Даешь деньги, чтобы отпустили?»: отказавшийся от взятки полицейский получит премию на ту же сумму

Саму попытку подкупа показали на видео [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Красноярском крае полицейский отказался от взятки и получил премию на ту же сумму. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.В Красноярском крае полицейский отказался от взятки и получил премию на ту же сумму. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Изменить размер текста:

- Ты даешь деньги, чтобы мы вас отпустили? Знаешь, как это называется?

- Я уже понял, делаю, что попало. Но не знаю, как мне выкрутиться…

… Попытка подкупа полицейского попала на камеру в Красноярском крае. Как следует из видео, взятку сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями предлагает 53-летний предприниматель из Шарыповского района.

Как выяснилось, одно из лесных предприятий поймали на нарушении – перевозке древесины без разрешительных документов. А это, между прочим, крупный штраф и конфискация груза и авто! Чтобы уйти от наказания, решили заслать переговорщика. Но миссия провалилась. Как ни уговаривал отпустить машину, обойтись без оформления, ничего не вышло.

Отказ полицейского от взятки попал на камеру в Красноярском крае.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

- Сам-то знаешь, какое за это бывает наказание? – предупредил его полицейский. – Ничего не смущает?

Но коммерсант все равно пытался всучить ему взятку – 15 тысяч. Пришлось вызвать на место оперативников, подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальное наказание за такое – восемь лет лишения свободы.

А полицейского решили отблагодарить – за честность. Напомним, в краевом главке действует уникальная система поощрений. Отказался от взятки – получи премию в том же размере. Так что, скорее всего, полицейскому дадут премию, 15 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два инспектора ГИБДД отказались от взятки в 97 000 и получили премию в таком же размере!

- Представляешь, сегодня останавливаю «Мерседес». Сидит за рулем, рожа вот такая, пьяная. Сразу же сует мне две пятисотки евро, розовенькие такие!

- Коля, ну все же берут, Коля! Ну и ты возьми взяточку-то…

- Вот ты дура у меня! Я же работник ги-бэ-дэ-дэ! (подробности).

Командир, давай без штрафов? Отказавшийся от 35 тысяч взятки полицейский получит премию на ту же сумму

- Командир, давай без штрафов,а? Отпусти, больше ты меня никогда не увидишь!

- Преступление совершать не буду. Знаете, есть статья такая – «Взятка должностному лицу»? – невозмутимо парирует инспектор. А в ответ – снова пьяные уговоры.

Такое видео появилось сегодня, 22 ноября, на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. На нем водитель подшофе пытается подкупить поймавшего его за рулем инспектора. Причем взятку предлагает немалую – 35 тысяч (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела
Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела
«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат
Аспиранта СО РАН, который устроил подпольную дискотеку, взяли под домашний арест. Также у следователей есть вопросы к владельцу здания, но пока не понятно, кому оно принадлежит
«Он ударил ее при участковом»: жертва жениха-тирана перед смертью написала четыре заявления в полицию
КП-Новосибирск публикует объяснительную Рустама, в которой он утверждает, что не трогал любимую даже пальцем. Совсем о другом говорит фотография Натальи с синяками на лице
Новости 24
Фейки о коронавирусе в Красноярске опроверг минздрав
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
На правобережье Красноярска появится променад
Мэр Сосновоборска объявил об отставке
Мгновенная карма. Подросток угнал отцовский снегоход и столкнулся с полицейскими
Первый автономный троллейбус запустили в Красноярске
Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу
Новый заказник создадут в Красноярском крае
Видов работ по капремонту в Красноярском крае может стать больше
Селфи с плюшевыми мишками может обернуться для подростка реальным сроком
Плохо видящий подросток без вести пропал в Красноярске
В Красноярске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
53 пожарных и 20 автоцистерн с ночи тушат горящее здание в Красноярске
Убегающего после взлома кассы в Хакасии наглого вора поймала камера
Деньги за две минуты – Райффайзенбанк автоматизировал выплаты по факторингу
Красноярец одолжил соседке четверть миллиона, а она переехала
Красноярцам пообещали потепление до +4 и дождь
Бывшая красноярская телеведущая вошла в состав нового правительства РФ
Скандальные шашлычки у Центрального парка снесли и оставили свалку