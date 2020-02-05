«Даешь деньги, чтобы отпустили?»: отказавшийся от взятки полицейский получит премию на ту же сумму

- Ты даешь деньги, чтобы мы вас отпустили? Знаешь, как это называется?

- Я уже понял, делаю, что попало. Но не знаю, как мне выкрутиться…

… Попытка подкупа полицейского попала на камеру в Красноярском крае. Как следует из видео, взятку сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями предлагает 53-летний предприниматель из Шарыповского района.

Как выяснилось, одно из лесных предприятий поймали на нарушении – перевозке древесины без разрешительных документов. А это, между прочим, крупный штраф и конфискация груза и авто! Чтобы уйти от наказания, решили заслать переговорщика. Но миссия провалилась. Как ни уговаривал отпустить машину, обойтись без оформления, ничего не вышло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/758866" frameborder="0"></iframe> Отказ полицейского от взятки попал на камеру в Красноярском крае.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

- Сам-то знаешь, какое за это бывает наказание? – предупредил его полицейский. – Ничего не смущает?

Но коммерсант все равно пытался всучить ему взятку – 15 тысяч. Пришлось вызвать на место оперативников, подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальное наказание за такое – восемь лет лишения свободы.

А полицейского решили отблагодарить – за честность. Напомним, в краевом главке действует уникальная система поощрений. Отказался от взятки – получи премию в том же размере. Так что, скорее всего, полицейскому дадут премию, 15 тысяч рублей.

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- Представляешь, сегодня останавливаю «Мерседес». Сидит за рулем, рожа вот такая, пьяная. Сразу же сует мне две пятисотки евро, розовенькие такие!

- Коля, ну все же берут, Коля! Ну и ты возьми взяточку-то…

- Вот ты дура у меня! Я же работник ги-бэ-дэ-дэ! (подробности).

Командир, давай без штрафов? Отказавшийся от 35 тысяч взятки полицейский получит премию на ту же сумму

- Командир, давай без штрафов,а? Отпусти, больше ты меня никогда не увидишь!

- Преступление совершать не буду. Знаете, есть статья такая – «Взятка должностному лицу»? – невозмутимо парирует инспектор. А в ответ – снова пьяные уговоры.

Такое видео появилось сегодня, 22 ноября, на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. На нем водитель подшофе пытается подкупить поймавшего его за рулем инспектора. Причем взятку предлагает немалую – 35 тысяч (подробности).