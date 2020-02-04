2020-02-04T13:47:25+03:00
Общество

Красноярцам предлагают выбрать место для нового Дворца бракосочетаний

В Красноярске может появиться современный Дворец бракосочетаний. Где именно? В этом вопросе власти решили посоветоваться с горожанами
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Где будет новый ЗАГС решат красноярцыГде будет новый ЗАГС решат красноярцыФото: Мария ЛЕНЦ
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Все красноярские ЗАГСы устарели

Миллионный Красноярск давно заслуживает достойного места регистрации брака. Дворец бракосочетаний Красноярского горсовета, который находится на Дубровинского, открывался в 1974 году как зал для бракосочетаний. Красивая набережная, знаковое место в городе, удобные подъездные пути – как зал для торжеств на тот момент он был лучшим. Но за это время он устарел, а тем более он не может называться Дворцом. Районные отделы практически все находятся в жилых домах, и совсем не подходят для свадебных мероприятий. В 2013 году открылся Дом семейных торжеств, но это другой формат, плюс очереди.

Департамент градостроительства предложил Правительству Красноярского края рассмотреть две площадки для строительства Дворца бракосочетаний, - и тема оказалась актуальной.

- Есть определенный административный регламент работы ЗАГСов, согласно которому в день мы должны регистрировать 16 браков. А на деле получается – около 30, - поясняет Инна Ерошина, руководитель Красноярского Дворца бракосочетаний. – И в знаковые даты, которым будет богат 2020 год, желающих связать свою судьбу станет заметно больше.

Сейчас семейный союз в основном заключают молодые люди, родившиеся в 90-х, когда рождаемость была на самом низком уровне. Но подрастает новое поколение. И как раз к 400-летию Красноярска желающих создать семьи будет очень много. Поэтому современный, красивый, социально доступный Дворец нашему городу просто необходим.

Берег левый или правый?

Под Дворец бракосочетаний на выбор предоставили два места: в Академгородке - западнее Храма Новомучеников и Исповедников Российских и на правом берегу, недалеко от «Платинум Арены», там, где Базаиха впадает в Енисей. Сейчас эти территории свободны.

- У нас сегодня нет критичной ситуации с нехваткой мест для брачующихся, - комментирует Александр Грешилов, руководитель агентства ЗАГС Красноярского края. - Но в этом случае нужно рассуждать с точки зрения создания нормальных условий в современном городе. Для строительства Дворца бракосочетаний были предложены знаковые живописные места Красноярска, которые подходят для таких церемоний: площадки находятся вблизи Енисея, с них открывается вид на Такмак. И правильно, что этот объект будет стоять изолировано, а не находится в жилых домах. Таким образом, свадьбы не будут мешать жителям, и создавать транспортные помехи в центре города.

Где именно построить современный Дворец бракосочетаний, решили спросить у самих горожан. Губернатор края Александр Усс на своей странице в Инстаграмм тоже предлагает своим подписчикам выбрать место под новый ЗАГС.

Высказать свое мнение можно и на нашем сайте до 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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