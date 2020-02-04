В Красноярске планируют установить рекорд России по обливанию ледяной водой из ведра

Поучаствовать или хотя бы посмотреть – всех желающих приглашают на одно из самых необычных мероприятий в день празднования Масленицы, 29 февраля. На берегу Енисея возле сквера Абаканской протоки пройдет самое масштабное в истории Красноярского края (организаторы планируют – даже в России!) массовое обливание ледяной водой из ведра.

- Красноярцы планируют побить рекорд и войти в книгу рекордов России с самым массовым обливанием, - рассказали организаторы, это местное отделение партии «Единая Россия» в Свердловском районе (в рамках реализации проекта «Здоровое будущее»), совместно с клубами закаливания «Енисейские моржи», «Криофил», «Белый медведь», администрацией района и компанией «КрасЭко».

- Место проведения выбрано не случайно – именно эту территорию правобережной набережной благоустроили в прошлом году в рамках программы по формированию комфортной городской среды и партийного проекта «Городская среда», - говорит исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Свердловском районе Красноярска Татьяна Ячменева. – Конечно, мои коллеги примут в акции непосредственное участие, а также от нашего отделения «Единой России» будут подготовлены сувениры для всех красноярцев, желающих войти в летопись книги рекордов России.

- По предварительным подсчетам, в акции примут участие около 300 человек из Красноярска и районов края, - уточнил руководитель клуба «Сибирские моржи» Александр Александров. - Для установки нового рекорда по массовому обливанию необходимо, чтобы в мероприятии приняли участие более 255 человек. Уже подали заявки участники четырех красноярских клубов моржевания. Также мы рассчитываем на поддержку клубов из Железногорска, Ачинска, Курагино и других территорий края. Интерес проявляют и простые горожане, те, кто никогда не занимался обливанием и закаливанием, или те, кто обливается в домашних условиях. Мы будет рады всех видеть на правобережной набережной Енисея в районе дома №8 по улице Гладкова. Возраст не ограничен!

КОНКРЕТНО

Пройти предварительную регистрацию и принять личное участие в установке нового рекорда России можно:

- по телефону клуба закаливания и зимнего плавания «Енисейские моржи»: 8-967 610-09-61.

КСТАТИ

В книгу рекордов России по массовому обливанию ранее входили жители Тюмени – 215 человек

В настоящее время рекордсмены - жители Томска, единовременно в обливании 2016 года приняли участие 255 томичей.