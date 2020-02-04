«Они бросились к бабушке с дедушкой»: оставленные в «Шереметьево» мальчики вернулись домой

Неделю назад 5-летний Ваня и 8-летний Влад одиноко ходили по терминалу «Шереметьево». На память о себе их отец, 41-летний Виктор Гаврилов, оставил записку, в которой просил того, кто обратит на детей внимание, позаботиться о сыновьях. Мужчина написал, что ему не хватает средств, чтобы содержать детей, поэтому он вынужден их оставить в аэропорту. 28 января он явился с повинной в полицию и объяснил, что не хотел оставлять мальчиков на попечение бывшей жены, потому что она якобы плохо следила за ними. Женщина, в свою очередь, обвинила Виктора в издевательствах. Сейчас его обвиняют в том, что он «оставил детей в опасности» и избивал жену. А пока бывшие муж и жена разбираются, кто из них хуже воспитывал детей, Ваня и Влад вернулись домой. Самолет с детьми приземлился в Хабаровске рано утром в субботу.

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова (крайняя слева) проводила Влада (машет рукой) и Ваню домой.

- Наши специалисты сопровождали детей из столицы в Хабаровск, а затем в Комсомольск-на-Амуре, - рассказала министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова. - Работа по возвращению детей была непростой. В Москве, когда решался вопрос, с кем останутся дети, состоялся разговор с органами опеки, уполномоченным по правам детей. Юридически ни отец, ни мать не лишены родительских прав. Но все понимают, что лучше всего сейчас детям может быть с бабушкой и дедушкой. Это родные, любящие люди, известно, что они очень хотели видеть внуков, всегда к ним стремились, но по ряду причин (отец мальчиков был категорически против, чтобы с ними общались родители жены. - Ред.) им это не удавалось. Что сказать о встрече? Дети бросились к бабушке с дедушкой, обнимали, не могли оторваться... Видно, что внуки тянутся к ним, очень скучали. Несмотря на все семейные сложности, контакт между ними не был потерян.

Как рассказал другой источник в правительстве края, бабушка оформила над детьми временную опеку.

- В правительстве Хабаровского края и мэрии Комсомольска ей уже оказали единовременную финансовую помощь. Решение о том, чтобы оформить постоянную опеку, может принять только суд. Но для этого необходимо сначала лишить отца и мать родительских прав.

А пока суд да дело, мальчики осваиваются на новом месте. Влад во вторник пошел в первый раз в школу рядом с домом бабушки и дедушки, а Ваня в понедельник познакомился в детском саду с новым воспитателем и ребятами.

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