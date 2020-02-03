Похищенная сумочка, синяя куртка и следы на снегу: ТОП-10 самых глупых преступлений, совершенных в Хакасии

Сотрудники Росгвардии каждый день встречают разных людей с преступными наклонностями. Но из суровой статистики краж, грабежей, разбоев и прочих преступлений выделяются некоторые задержания, о которых росгвардейцы вспоминают с улыбкой. Порой изобретательность правонарушителей граничит с глупостью, самонадеянностью или просто недальновидностью. Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Хакасия помогли «Комсомольской правде»-Красноярск составить традиционный ТОП-10 самых глупых преступлений ушедшего года.

10 место: Наивные угонщики

- Открывают анти-рейтинг два приятеля из Саяногорска, которые слишком буквально восприняли высказывание «темнота – друг молодежи», - рассказывает пресс-секретарь Управления Росгвардии по РХ Наталья Лобкова. – Они решили прокатиться ночью в нетрезвом виде, угнали чужие «Жигули» и не стали включать фары, чтобы не привлечь внимание. А когда их остановили, парни признались, что сначала выбрали другой автомобиль, но не удалось его завести. Тогда они сняли аккумулятор и переставили на «Жигули», на которых их и поймали.

9 место: Приятели взяли на «слабо»

И снова катание на чужой машине. Молодого человека задержали, когда он удирал со всех ног по улице от служебного автомобиля Росгвардии. Признался, что поспорил с друзьями, что угонит чужую машину – и угнал.

8 место: Отчаянный ревнивец

Молодой мужчина что было сил громил «Тойоту», припаркованную во дворе жилого дома в Черногорске. Когда его задержали и спросили, за что, ответил: это машина нового ухажера его бывшей девушки. Хотя на самом деле оказалось, что новый ухажер одолжил иномарку у друга, чтобы произвести впечатление на даму сердца. Так что пострадал третий человек, который не имел никакого отношения к любовной драме.

7 место: Дорожный этикет

И снова Черногорск. Пешеход решил перейти улицу в неположенном месте, водитель «Волги» решил его не пропускать. Разозленный пешеход пнул машину, попал по задней двери и помял ее. Далее скрип тормозов, ненормативная лексика, угрозы. Быть бы драке, да мужчин вовремя разняли и доставили в полицию.

6 место: Стеклянная аномалия

Сразу две абсолютно разные криминальные истории, но со схожим ущербом произошли на улице Крылова в Абакане, с разницей лишь в несколько часов. Сначала поступил из сигнал из кафе. Там нетрезвый посетитель устроил дебош, затем с улицы швырнул в окно металлическую урну и сбежал. Объяснить свой поступок он не мог. А вскоре охранная сигнализация сработала на автозаправке неподалеку от кафе. Там другой пьяный посетитель разозлился на замечание и тоже разбил окно.

5 место: Прятки под градусом

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на ночной вызов на улицу Пирятинскую в Абакане и обнаружили разбитое стекло продуктового магазина. Внутри никого не оказалось. Но в ближайшем дворе увидели силуэт мужчины, который прятался за припаркованные машины. На одежде осколки стекла, руки-ноги исцарапаны. Но мужчина сочинил историю: «Я тут просто гуляю». Правда, потом признался: подвела тяга к выпивке. Разбил стекло, залез в магазин, но поскромничал – взял только одну бутылку. Знал бы – взял бы две.

4 место: Следы на апрельском снегу

Ночь, сработала тревожная кнопка в ночном кафе. Работник заведения рассказывает: поздний посетитель попросил несколько бутылок самого дорогого алкоголя. А потом подхватил их и сбежал, не оплатив. Персонал не смог его остановить.

Росгвардейцы обнаружили свежие следы на снегу, которые уходили от крыльца заведения в сторону. Направились по ним и через несколько минут обнаружили молодого человека, который, обнимая, нес в руках добытый алкоголь.

3 место: Негабарит

Двое мужчин везли по улице Абакана детские санки, а на них – большие металлические емкости. Одна из емкостей постоянно падала, мужчины ее поднимали, клали на санки и снова везли. И так – несколько раз. Завидел автомобиль Росгвардии, мужчины ускорились, но их остановили. На вопросы «откуда, куда, зачем?» товарищи что-то сбивчиво объясняли. Но в конце концов признались: забрались в чужой двор и прихватили две металлические емкости, чтобы сдать на металлолом. Санки, кстати, украли там же.

2 место: Пришел. Увидел. Утащил

Житель Абакана зашел в магазин на улице Пушкина, взял с витрины самую модную, на его взгляд, куртку и скрылся. Затем надел обнову и отправился гулять по улицам города. Вскоре росгвардейцы заметили куртку по ориентировке – ярко синяя, с богатым меховым воротником, идет по улице, как ни в чем ни бывало. Заметив стражей правопорядка, воришка попытался скрыться – куда там: слиться с толпой для него стало невозможным.

1 место: Женская штучка

- Наконец, лидер анти-рейтинга – уличный грабитель, который, видимо, наивно предположил, что не вызовет подозрения, если добавит к своему повседневному образу дамскую сумочку, - рассказывает Наталья Лобкова. – Ранним утром на маршруте патрулирования группу задержания вневедомственной охраны остановила взволнованная женщина. Сообщила, что несколько минут назад незнакомец выхватил у нее из рук сумочку, а в сумочке – все: мобильный телефон, деньги и личные вещи. Через пять минут мужчину заметили на соседней улице. Он шел, держа в руках украденную сумку так, словно это был дорогой кожаный портфель.