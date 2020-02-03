В «Красноярской рециклинговой компании» подвели итоги первого года работы

С января по декабрь 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО на левобережье Красноярска вывез с подведомственной территории более 254 тысяч тонн отходов. Для сравнения – в 2018 году на полигон левобережной зоны было вывезено всего 138 тысяч тонн мусора. Разница почти в 2 раза легко объяснима – половина отходов просто не доезжала до полигона, мусор сваливали в лес, овраги, и т.д., образуя несанкционированные свалки и нанося вред природе и экологии края. С началом работы «Красноярской рециклинговой компании» ситуация изменилась.

Главным результатом года в компании считают отлаженную систему работы в зоне обслуживания. Составлены и соблюдаются графики вывоза, этот процесс всегда находится на контроле. Мусор с контейнерных площадок у многоквартирных жилых домов вывозят ежедневно

Каждый день на маршруты выходит 77 единиц спецтехники. С начала работы в левобережной зоне компаниями-подрядчиками левобережного регоператора приобретено 23 новых современных мусоровоза Scania, Iveco и Mercedes. В обновление автопарка инвестировано 170 млн рублей. На всех автомобилях установлена система ГЛОНАСС, внедрена система фотофиксации выполненных работ.

По итогам 2019 года, самым «чистым» месяцем стал февраль – на полигон отправили 14 460 тонн мусора. Самый большой объём работы пришёлся на апрель и сентябрь – более 25 тысяч тонн в месяц. Сезонный скачок объясняется тем, что в это время в зоне обслуживания проходят субботники, начинается и заканчивается дачный сезон.

«Жители частного сектора и дачных массивов постоянно говорят о том, что у них нет мусора. Однако опыт показывает иное: нагрузка на контейнерные площадки у дач увеличивается. А жители частных домов, не желая тратиться на оборудование мест сбора ТКО, выносят мусор в контейнеры ближайших многоквартирных домов», – отметили в компании.

Один из самых проблемных вопросов – нехватка баков на площадках накопления ТКО и плохое состояние имеющихся ёмкостей. И его компания последовательно решает. Как пояснил исполнительный директор «КРК» Игорь Ким, приобретение баков – обязанность управляющих компаний, собственников квартир и частных домов. Однако не все вовремя об этом позаботились. В результате, несмотря на соблюдение графика вывоза со стороны оператора, площадки быстро заполняются мусором. Есть прецеденты, когда ТСЖ или УК пытаются переложить обязанность по установке баков на компанию-оператора. Такие конфликты разрешаются в установленном законодательством порядке.

Тем не менее, «Красноярская рециклинговая компания» приобретает за свой счёт и передаёт в пользование потребителей баки и контейнеры, а также приводит в порядок имеющиеся –1864 контейнера переоборудовано в 2019 году под загрузку современных мусоровозов. Установлено 14 мульд вместимостью 8 кубометров в Советском и Октябрьском районах Красноярска, а также в посёлках Бадалык, Нанжуль-Солнечный, Бугачёво, Кубеково, Минино и Элита.

«В прошедшем году 105 новых евроконтейнеров под ТКО мы передали в детские сады и школы четырёх районов левобережной зоны Красноярска, 41 – в Октябрьский район, 10 установили в культурных и административных учреждениях города», – уточнил директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин.

Ещё одна проблема, которую приходилось решать компании на протяжении всего года, – незаконные свалки. В 2019 году в зоне обслуживания левобережного оператора их обнаружено 253 с общим объемом мусора ориентировочно в 25 тысяч кубометров.

«По каждому такому объекту составляется акт, в котором указано местоположение свалки, занятая ею площадь и ориентировочный объём отходов. Акт и уведомление о необходимости ликвидировать свалку мы направляем собственнику участка. Если собственник не принимает мер добровольно, мы занимаемся этим сами, а счёт за уборку выставляем владельцу участка через суд», – пояснил исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

В течение 2019 года практически все УК и ТСЖ заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором. 200 тысяч потребителей оплачивают вывоз мусора по системе Энергосбыт. Ведется активная работа по заключению договоров с юридическими лицами.

«В левобережной технологической зоне, куда входят и районы, находится около 20 тысяч юридических лиц. При этом порядка 7000 из них договоры с нами пока не заключили. Есть и такие, кто, заключив договор, не платит по нему, или занижает объёмы отходов в документах, а «лишнее» вывозит на несанкционированные свалки. По таким потребителям мы ведём активную претензионную деятельность. Регулярно проводим рейды совместно с Министерством экологии края и службой городовых», – говорит Илья Ильин.

Во время рейда нарушителей официально уведомляют о необходимости заключения и исполнения договоров. Если в течение трёх дней требования не выполняются, данные передают в контрольные и надзорные органы. Штрафы для юридических лиц сейчас доходят до миллиона рублей, кроме того, деятельность компании-нарушителя могут приостановить на срок до 90 дней.

«Красноярская рециклинговая компания» выполняет также и просветительские задачи, через СМИ информируя жителей о целях реформы, системе раздельного сбора мусора, вторичной переработке ТКО и т.д. Совместно с экоактивистами Красноярска региональный оператор внедряет программу контроля обращения с вторичными ресурсами Cleanpath. Благодаря мобильному приложению горожане могут находить ближайшие контейнеры и пункты сбора вторсырья, сообщить о переполнении или пропаже контейнера. Также на левобережье Красноярска силами регоператора установлено более 300 контейнеров под раздельный сбор пластиковых отходов в скверах, парках и на территории многоквартирных жилых домов. Собранный пластик передается на переработку.

В течение года компания вела активную работу с подрастающим поколением. Специалисты «КРК» регулярно проводили в школах экологические уроки с играми, викторинами и конкурсами. Компания поддерживает многочисленные экологические акции: участвует в уборке общественных территорий, помогает волонтёрам с доставкой собранных отходов на лицензированный полигон. В 2019 году благодаря такому сотрудничеству на лицензированный полигон отправилось более 30 тонн мусора.

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