Красноярский край – первый в Сибири начал решать проблемы обманутых дольщиков

Новый механизм решения проблемы

В 2019 году на территории края начата реализация нового механизма восстановления прав пострадавших граждан – участников долевого строительства. Для привлечения средств публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на софинансирование мероприятий по достройке проблемных объектов, Правительством края и Федеральным фондом заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество федерального фонда из бюджета края в размере 621 млн рублей. Уровень софинансирования расходного обязательства края из федерального бюджета составляет 75 %.

Меры, принимаемые по инициативе Губернатора краевой властью совместно с федеральными фондом помощи обманутым дольщикам позволяют эффективно защищать интересы людей, инвестировавших в строительство жилья. В начале 2019 года на территории края было 29 проблемных объектов, к которым относился 3541 договор долевого участия. На сегодняшний день из перечня исключены 10 проблемных домов застройщика «ООО СК «Реставрация» и 1544 дольщиков. Кроме того, утверждено финансирование для еще одного проблемного долгостроя – объекта на ул. Грунтовая, 28А, в строительстве которого участвуют 476 дольщиков.

Сергей Козупица: "Наш регион - первый в Сибирском федеральном округе смог включиться в реализацию нового механизма"

- Достаточно серьезная работа проводилась министерством по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий или бездействий недобросовестных застройщиков и достройке проблемных объектов на территории Красноярского края, - заметил Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края. - Наш регион один из немногих в России и первый в Сибирском федеральном округе смог оперативно включиться в реализацию нового механизма, который был сформирован в 2019 году.

Первые выплаты перечислены

Таким образом, в этом году для более двух тысяч дольщиков предусмотрены пути решения проблем. Красноярский край – единственный из регионов Сибирского федерального округа, где граждане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков получают денежные компенсации за недостроенные квартиры. В настоящее время более 800 человек из полутора тысяч дольщиков строительной компании «Реставрация» (4 дома ЖК «Эдельвейс-NEXT» и 6 домов ЖК «Фестиваль») получили компенсации в банке «Дом.РФ». Выплаты продолжаются, они равны или даже превышают суммы, оплаченные дольщиками по договору долевого участия. Общая сумма компенсаций пострадавшим дольщикам «Реставрации» составит 2,8 млрд рублей.

В конце декабря наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение о достройке проблемного дома в Красноярске по адресу: ул. Грунтовая, 28А. Его строительство было начато еще в 2007 году, и теперь, после неудачных попыток различных застройщиков, на площадку зайдет Красноярский региональный фонд помощи обманутым дольщикам. У дольщиков этого объекта есть выбор: дождаться завершения строительства или получить денежную компенсацию. Для получения компенсации им нужно написать заявление до того, как объект будет передан региональному фонду для достройки – ориентировочно это произойдет в мае.

Новоселы уже получают ключи

- 2019 год запомнится многим как год, в котором начали решать проблемы обманутых дольщиков. Наша проблема включена в программу Национальных проектов, - говорит Галина Половкова, одна из будущих жительниц дома на ул. Грунтовой, 28А. - Мы 12 лет ждем свое жилье. За это время сменилось 4 губернатора, 4 министра строительства, 2 застройщика, было заведено 3 уголовных дела. И наконец-то все закончилось хорошо. Все это время снимаем квартиру в аренду. И нужно отдать должное нашим властям за то, что Заксобранием все-таки было принято решение о компенсации платы за аренду квартир обманутым дольщикам. Это большое подспорье, потому что я все равно буду ждать, пока моя квартира достроится. И, надеюсь, что это случиться в ближайшее время. Спасибо всем: и губернатору Александру Викторовичу, и министру строительства Сергею Андреевичу, и его заместителям за работу с нами и благополучное решение наших проблем.

Галина Половкова на площадке своего дома, где скоро начнутся строительные работы

В январе 2020 года состоялось вручение ключей от квартир новоселам долгостроя в микрорайоне Мариинском.

- Дольшики нашего микрорайона не только ставили вопрос по достройке домов, они комплексно рассматривали проблему микрорайона, - отметил Семен Лайкевич, директор УК «СИА» - застройщика домов в микрорайоне Мариинском. - Перед новым годом здесь был введен в эксплуатацию детский сад, была улучшена дорожная инфраструктура, сейчас дома готовятся к заселению, заключаются договоры с энергоснабжающими организациями. Поэтому та проблема, которая существовала с дольщиками микрорайона с помощью городской и краевой властей успешно решена. Следующим шагом станет строительство школы, которая здесь запроектирована.

Льготы на землю

В крае разработан еще один механизм для защиты прав участников долевого строительства. Благодаря закону «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» застройщики, взявшие на себя обязательство по выделению квартир для наименее защищенных категорий дольщиков, могут на льготных условиях (без торгов) получить земельный участок под застройку. Первым таким участком, выделенным на льготных условиях, станет земля на ул. 8 Марта в Красноярске, где уже ведется межевание. Предполагается, что этот механизм будет применен именно для тех, кто получает компенсацию за арендную плату, ведь одним из главных критериев получения этой помощи – отсутствие другого жилья. Конкретика появится в марте, когда в минстрое пройдет краевая межведомственная комиссия по долевому строительству.

Конкретно:

До 2022 года планируется решить проблемы дольщиков 18 многоквартирных домов общей площадью 163 088,5 кв. метров:

10 домов ООО «СК «Реставрация»,

2 дома ООО «КрасЗападСибстрой»,

2 дома ООО «СибСтройИвенст»,

1 дом ООО «АртиСтрой-М»,

1 дом ООО «Емельяновская слобода»,

1 дом ООО «Строй-Проект»,

1 дом ООО «СтройИндустрия».

Справка КП

В течение 2019 года завершено строительство 5 объектов из группы риска:

- Дом № 1 застройщика ООО «Зодчий»;

- Дом № 15 VIII микрорайон в г. Сосновоборске застройщика ООО «СибБытСтрой»;

- 10-й квартал жилого района «Солонцы-2» в Центральном районе

г. Красноярска застройщика «Красноярский краевой фонд жилищного строительства»;

- Дома № 5 и № 7в Октябрьском районе г. Красноярска застройщика ООО «СИА»;

Только цифры

Пострадавшим дольщикам, не имеющим в собственности другого жилья, возмещаются расходы:

- 10 тысяч рублей – на одиноко проживающего гражданина;

- 15 тысяч рублей – на семью.