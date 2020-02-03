«Мы идем купаться»: норильчане показали трехметровые сугробы и 40-градусный мороз

- В Норильске сегодня -38, ощущается как -43. И куда же мы идем? А мы идем купаться, - мужчина в шапке и купальных трусах бодро шагает вместе со своей спутницей к местному озеру. Под ногами хрустит снег, пар валит. Пока рассказывал о погоде, его спутница уже зашла в воду и окунулась.

Норильчанин купается в -40.

- А не с ума ли мы сошли, - шутит мужчина и тоже ложится в воду. Температура воды составляет 3 – 4 градуса выше нуля. Так что сравните ее с температурой воздуха. Жители южных регионов, глядя на это, поежатся. А закаленный норильский морж получает удовольствие и желает всем сибирского здоровья.

Обыватели социальных сетей их разных регионов жалуются, что в этом году мало снега. За Уралом как будто и вовсе не зима. А вот в Норильске с этим делом всегда полный порядок. Количество выпавших осадков тут меряют не в миллиметрах, а в метрах. Дороги от снега чистят не бобкэтами, а мощными грейдерами. Как почистили – на обочину потом можно смело забираться, как на Эверест – шутят норильчане.

Минус 40 - нам нормально. Фото: "Новости Норильска"

Чтобы съездить по делам на своем автомобиле, они выкапывают гаражи из-под сугробов. Мало просто снега, так еще зачастую низовая метель (в Норильске ее называют черная пурга) наметет сверху и плотно утрамбует.

А это, говорят, в Кайеркане, одном из районов Норильска. Фото: "Новости Норильска"

В Норильске почистили улицы.

Вот это и есть зима за Полярным кругом, говорят жители Норильска и, кстати, никогда не удивляются, если на улицах замечают людей, спешащих в магазин в куртке и домашних шлепках.

Молодец, носки надела, шутят пользователи соцсети. Фото: "Новости Норильска"

К фото вам несколько комментариев от подписчиков паблика «Новости Норильска» (орфография сохранена):

- Это я помнится года два назад зарядное для аккумулятора в гараже оставил... Так же копался... Два роста окопался и плюнув на показавшуюся из-под снега воротину, пошёл по знакомым зарядничек выпрашивать.

- Пока откапаешься забываешь зачем пришёл.

- Это возле поликлиники наверное гаражик, там всегда до крыши заметает:)

- Утром откопал - выехал на работу, вечером откопал – заехал обратно в гараж... Романтика.