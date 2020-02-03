Туалет школы в Красноярском крае, где устроили учительскую, оказался медпунктом и кладовкой-темнушкой

О школе №41 Иланского на минувших выходных узнала вся страна. Пользователи социальных сетей распространили видео, где педагог готовится к занятиям в помещении, по виду напоминающем туалет. Ютиться в этой коморке учителя вынуждены – нет условий для работы. Школа, прямо скажем, ветхая, построена еще в 1930 году. И хотя здание выглядит капитально, внутри оно полностью разрушено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/758156" frameborder="0"></iframe> Кабинет учителя в бывшем туалете.Видео: соцсети

Сразу стоит сказать, что и сами педагоги не знали, что за помещение пришлось приспособить для подготовки к занятиям. Кто-то говорил – туалет, другие – медпункт. Впрочем, теперь уже не суть важно – и то, и другое в любом случае не место для работы учителей.

- Главное здание школы огорожено, в нем занятий нет, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск одна из педагогов. – А в школе у нас 800 учеников – учить детей где-то надо, мы переехали в пристройку. Старожилы наши говорят, что тут был когда-то медпункт, а потом «темнушка». А поскольку помещений у нас нет, мы ее переоборудовали под организаторскую.

В здании имеются 4 туалета для учеников (два – для мальчиков, два – для девочек).

Учителя говорят, что утро понедельника, 3 февраля, у них выдалось горячим: из минобра Красноярского края приехали проверяющие, несколько бригад журналистов. Оно и понятно – такой резонанс.

Сейчас педагоги держат кулаки, чтобы многолетняя история с ремонтом школы наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Решение о частичном капремонте школы, напомним, было принято еще в январе 2018. На ремонт выделили более 55 миллионов рублей. Процедура торгов, как это не редко бывает, внесла свои коррективы – на официальном портале госуслуг лежит жалоба от августа 2019 года. Речь в ней о том, что конкурсные документы были оформлены с нарушениями.

КОММЕНТАРИЙ

В министерстве образования Красноярского края выясняют, как получилось, что целая школа ютится в подсобке.

Замминистра образования Красноярского края Роман Шорохов:

- Тема для министерства образования не новая, мы занимаемся ей уже полтора года. С 2018 года в этой школе такие стесненные условия, с 1 сентября этого года работа основного корпуса здания была приостановлена в связи с выявленной аварийной ситуацией. Была разработана проектная документация. Мало того - в 2019 году мы приступили к выполнению работ по капитальному ремонту, но в ходе вынуждены были их приостановить, поскольку вскрылись дополнительные дефекты здания, которые не были учтены при составлении проектной документации. Подрядчик и заказчик приостановили работы, чтобы оценить работы. Сейчас мы подошли к новому этапу: либо здание все-таки придется реконструировать, либо принимать решение о строительстве новой школы. Стесненные условия - вынужденная мера, в ближайшие полтора- два года проблема будет решена.

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Скандал вокруг школы №41 в Иланском (Красноярский край) набирает обороты. Пользователи социальных сетей распространили видео из аварийной школы, на котором учитель готовится к уроку в помещении, напоминающем туалет – на стенах и полу здесь старенький, местами колотый кафель. Школа 1930 года постройки в аварийном состоянии – другого места для подготовки к урокам нет (подробности).

Не от хорошей жизни. В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

О том, что школа №41 в Иланском (Красноярский край) находится в аварийном состоянии, известно давно. Старенькое здание 1930 года постройки разваливается буквально на глазах: полы прогнили, сквозняки гуляют, коммуникации старые. Учителя за последние годы устали латать здание своими силами, но ребятишек где-то учить надо, да и самим работать… И если с уроками временный выход нашелся – закрыта только часть школы, в другой идут занятия. А вот с подготовкой к урокам у учителей реальная беда: учительскую оборудовали в туалете (подробности).