«Кто спал в моей постели и помял ее»: медведь две недели ел и резвился на таежной заимке

Окно выдавлено, двери наполовину сняты с петель. Внутри валяется металлическая посуда, припасы рассыпаны по полу. Одним словом, настоящий погром. Инспекторы Саяно-Шушенского заповедника, которые совершали очередной обход территории, сразу поняли, кто похозяйничал у них в переходной избе. Кроме как косолапого, подозревать больше некого. К тому же хозяин тайги уже не первый раз навещает это место, оставляя после себя «художественный беспорядок». А кадры, снятые фотоловушкой тому подтверждение. Что называется, все улики против него.

Медведь в фотоловушке, Саяно-Шушенский заповедник.Видео смонтировано из серии снимков, полученных с автоматического фоторегистратора установленного на территории Саяно-Шушенского заповедника.

- Сложный рельеф северной части заповедника, где находится река Синяя, не позволяет часто проверять фотоловушки. Поэтому снимки лета прошлого года мы анализируем только зимой следующего года. Вот и сейчас к нам в руки попали фото и видеоматериалы, которые были зафиксированы в августе 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск специалисты заповедника.

Впервые медведь разорил избушку летом 2018 года. Представьте: ловко открывает дверь и входит внутрь по-хозяйски. Вытаскивает из нее все, что ему интересно. Потом взбирается на крышу и уходит восвояси. Но спустя год медведь вернулся и решил основательно погостить.

- Зверь вел себя уверенно и смело – снова без труда открыл подпертую дверь, сорвал газеты со стола, рассыпал соль и крупы, вынес из домика все, что мешало ему, а после решил зайти внутрь через окно, чтобы после выйти через дверь, - рассказывают госинспекторы. – Медведь на протяжении 18 дней посещал избу. И в каждый свой визит совершал что-то новое: то играл с посудой, то царапал стол, то раскатывал дрова по избушке.

Продолжительность видео – несколько часов, ведь фотоловушка включается, когда в объектив попадает движущийся предмет, а медведь никуда не торопился. Но специалисты смонтировали ролик так, что включили в него самые интересные моменты пребывания косолапого в избушке. Так что смотрите и удивляйтесь.

А вообще, говорят ученые, медведей в этой части заповедника хватает, ведь с кормом для них тут все в порядке: орех, ягода, рыба, копытные млекопитающие. В этом году все косолапые залегли в спячку по расписанию, в ноябре.