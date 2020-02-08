«Оговорил себя»: оправдан внук, подозревавшийся в убийстве бабушки из жалости

Эта шокирующая история произошла в Красноярске в апреле 2018 года. 20-летний Александр Р. убил свою беспомощную прабабушку. Поначалу казалось, это обычное преступление на бытовой почве. Да, тяжкое, но, чего скрывать, таких происходит ежедневно довольно много. Если бы не одно «но» - мотив. Следователям парень пояснил, что сделал это… из сострадания. Хотел только прекратить мучения женщины и своих близких, которые день за днем ухаживали за ней. Позднее, уже в ходе суда, Александр сказал, что оговорил себя, поскольку очень переживал за приемную мать (женщина ухаживала за старушкой, а Александра вырастила и дала образование). Но в деле оставалось много вопросов.

И вот в пятницу, 7 февраля, стало известно: суд присяжных оправдал парня. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

Поднимала детей одна

Так кто же тогда убил? «Комсомольская правда» - Красноярск побывала в доме, где произошла трагедия, чтобы разобраться в том, как все случилось.

Эту семью в Покровке знают все соседи. Говорят, обычная, неблагополучной не назовешь, хотя Ирина Васильева четверых детей одна поднимала.

- Машина Сашина. Вернется – будет ездить опять. Когда только теперь вернется, - говорит Ирина Васильева (парню она приходится бабушкой и опекуном, но всю жизнь внуки звали ее мамой). – Трое их у меня. Дочь, так вышло, непутевая выросла: рожала детей да бросала в роддоме. Вот я их забирала себе. Сашенька слабенький был, а он дома у меня оправился, набрался сил… Такой ребенок хороший рос. Увлекался городошным спортом, в музыкальную школу ходил. Не без таланта он – в отца пошел в этом.

Ирина Васильева одна поднимала детей непутевой дочери.Фото: Мария ЛЕНЦ

(Отец у Александра актер одного из красноярских театров, но судьбой его особо никогда не интересовался).

- Вот так и вышло, что отцы у них у всех разные. А дети нужны только мне, - говорит Ирина Васильевна. – Они у меня всегда были и сытые, и одетые, и в поездки с классом, если возможность была, ездили. Да, жили мы небогато, но и не голодом. А Сашка мой не виноват.

Вернулись - она на полу

По словам Ирины, беды в семье начали происходить за месяц до рокового дня.

- Детей дома не было: они давно уже взрослые, каждый своей жизнью живет. У Саши девушка, он все с ней пропадал целыми днями да на учебе в техникуме (на красный диплом шел, в СФУ собрался поступать). Я в тот день ходила в больницу, возвращаюсь – мама в комнате своей на полу лежит, а под головой – лужа крови. Как так – не знаю. Она у нас плохо передвигалась, только с ходунками или поддержкой. Видать, когда вставала с кровати, упала и о подлокотник ударилась… Я «скорую» вызвала, ее увезли, рану зашили.

А в тот день, 17 апреля было, Родительский день, мы утром около 05.00 поехали на кладбище. Вернулись когда, домой захожу – она опять на полу. Я к ней кинулась, а она холодная уже...

Основная причина смерти, по версии следствия, - удушье.

И Ирину, и Александра полиция забрала вместе. Следствие считает, что тем утром, пока семья собиралась выезжать, а Ирина гуляла с собакой, Александр ненадолго вернулся в дом, и совершил убийство. К тому же он почти сразу дал признательные показания, его слова подтвердили экспертизы.

Сама Ирина уверяла: в поступок внука не верит. Считает, женщина, возможно, упала, повредила себе горло. А Саша?

- Я думаю, на него надавили. Заставили, - говорила она.

Следователям Александр сознался, что убил, желая прекратить муки семьи и прабабушки, просившей об этом. При этом с его слов, она якобы просила об этом всю семью. Со дня падения она не поднималась с постели, ела и пила совсем понемногу, в основном бульон. А через пару недель совсем отказалась от еды, приходилось вливать бульон силой...

Не знаю, как она умерла

Но в суде Александр сделал другое заявление: бабушку он не убивал… Слушания начались еще осенью 2019-го, парню грозило пожизненное заключение. Он попросил, чтобы дело рассматривали присяжные. А в процессе сделал неожиданное заявление – не виноват, заставили оговорить себя. Более того, Александр попытался отказаться от услуг назначенного государством адвоката, который советовал ему полностью признать вину: дескать, это поможет уменьшить срок. Суд отклонил ходатайство, поскольку, по мнению судьи, адвокат хорошо справляется с обязанностями, а назначение нового займет время и затянет дело.

Письма, которые Саша писал из СИЗО.Фото: Мария ЛЕНЦ

Тогда Александр обратился к присяжным с последним словом:

- В уголовном деле имеются только мои показания, в которых я сам себя оговорил. А что будет, если их убрать из дела? На чем будет основано обвинение? Я не убивал бабушку и не знаю, как она умерла. Когда давал показания, придумал все на ходу. Нас в семье четыре ребенка, и мама всех взяла под опеку, когда биологическая мать всех бросила. Отца нет ни у кого. Мама всем нам дала воспитание и образование, всех поставила на ноги. Поэтому когда мне сказали, что бабушка не умерла, а была задушена, я хотел сделать все, чтобы защитить ее и спасти. Я думал только о том, что попади она в тюрьму, она тут не проживет. Попав сюда, я до последнего не верил, что все, что происходит, - правда, что бабушку задушили. Я молился и спрашивал: за что? Мы жили втроем – я, мама, бабушка и Алена (моя сестра). Мама постоянно кричала, и, в конце концов, я начал уходить из дома, а до этого ушла Алена. Я нашел ночную работу, ночевал у девушки, друзей – лишь бы не приходить домой. Если меня и сестры дома не было, на кого кричала мама? Да, я не убивал бабушку, но я чувствую за собой вину: надо было рассказать все близким, когда была возможность. Ведь скажи я о том, что происходит дома, близкие сразу забрали бы бабушку, и ничего этого не произошло бы. В итоге, мама просто сошла с ума, оставшись один на один с умирающей бабушкой. Я сильно перед ней виноват и осознал это, только попав в тюрьму. Я в долгу перед мамой и очень сильно люблю ее – вот, почему я оговорил себя и почему я в тюрьме. В день, когда сообщили, что бабушку убили, я понял, что мама или не выдержала, или перестаралась: я почувствовал, как ей было больно и плохо тогда, и никого не было рядом. За все время, что я сижу за решеткой, от мамы приходят письма, где она просит прощение за все происходящее. Ведь когда все узнали, что меня подозревают в убийстве, от мамы все отвернулись – родные, близкие, друзья.

Невиновен

В начале февраля присяжные вынесли свой вердикт – невиновен.

- Доказано ли, что деяние имело место? Да, доказано, единодушно, - подтвердил старшина присяжных тот факт, что старушка все-таки была убита. – Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? Нет, не доказано. Голоса у нас разделились 3 на 5. Трое посчитали вину доказанной, пятеро – против, - рассказали в пресс-службе краевого суда.

Александра освободили из-под стражи в зале заседаний.

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