Опять на те же грабли! Жена экс-губернатора Красноярского края призвала лечить коронавирус водой и гомеопатией

Больше 700 жертв, тысячи зараженных… Новый китайский коронавирус остается темой номер один в мире. Пока ученые разрабатывают вакцину против опасной инфекции, высказаться о ней решила Наталья Толоконская, бывшая первая леди Красноярского края.

По мнению Натальи Петровны (врача, руководителя собственной клиники и коуча), победить коронавирус можно с помощью воды и гомеопатии.

С водой все понятно, а вот гомеопатию ученые Российской академии наук еще три года назад признали лженаукой, приравняв к магии и уринотерапии. Но это не помешало жене экс-губернатора сделать громкое заявление на своей странице в инстаграме. Наталья Толоконская посвятила проблеме сразу два поста. Приведем только несколько пассажей:

«Опять на те же грабли! – так начинает свой пост Наталья Толоконская. - Сегодня внимание всего мира приковано к вспышке болезни в Китае, связанной с новым коронавирусом. СМИ пестрят устрашающими заголовками: «Мир закрывает границы», «Число жертв растет», «Появляются зараженные в новых странах». Что в результате? Страх, паника, стресс.

Вам это ничего не напоминает? Китай, 2002-2003 годы, вспышка атипичной пневмонии. И тоже виноватым объявлен коронавирус. Ситуация как под копирку. Тоже уповали на вакцину. Прошло 17 лет, пришел еще более агрессивный вирус, а человек еще более растерян, ослаблен и незащищен.

Новый китайский коронавирус остается в мире темой номер один.Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще в 1965 году коронавирус был найден у человека, всего их открыто более 40 видов, они прекрасно сосуществуют с нами. Вирусы - это «голая» генетическая информация - РНК или ДНК, с оболочкой или без нее. Представьте, как вирусы, не являясь организмами, по природному замыслу стремительно передвигаются из клеток в клетки, из организма в организм, из одного биологического вида в другой! Так осуществляется информационное обеспечение жизни и отпечатывается памятью в нашем геноме. Бороться с этим, значит, идти против жизни. Конечно, грамотные противоэпидемические мероприятия важны. Но неужели вы думаете, что можно остановить циркуляцию очередного вируса в человеческой популяции? Так нужно бороться с вирусом или регулировать отношения с ним?

Вспышкой в Китае природа еще раз напоминает, что грубое вторжение человека в экологию стремительно ускоряет конструирование новых инфекционных агентов. Так микромир защищается, вынужденно применяет новые формы изменчивости, всегда опережая Человека на 100 шагов. Чем более разорен микромир человека, в первую очередь, ковровой бомбардировкой антибиотиками, тем больше потери здоровья. В разрушенном иммунитете Человек уязвим, поэтому и непредсказуемы масштабы вспышки и ущерб человеку, особенно при встрече с обновленным вирусом.

… Что же это за терапия, которая одновременно регулирует системное воспаление, освобождает организм от токсинов и придает силу иммунитету? Наилучшим образцом на мой взгляд, является практика гомотоксикологии (вид альтернативной медицины, разновидность гомеопатии, прим.ред.). Она признана в мире уже более 70 лет. В России разрешена и внедрена более 30 лет назад. Привожу один пример универсальной терапии, что уже помогла тысячам пациентов при любых острых вирусных заболеваниях. Она безвредна, не подавляет симптомы, а устраняет причины болезни. Так можно не объявлять очередной коронавирус врагом, а восстанавливать экологию отношений с ним».

По мысли Натальи Петровны, коронавирус можно побороть приемом гомеопатических препаратов, а также...водопитием (по восемь стаканов в день).

Пить воду нужно строго по восемь стаканов в день. Фото: соцсети.

Сейчас ее пост бурно обсуждают в соцсетях, одни критикуют, другие благодарят: «Идеально, схема работает, проверено».

Напомним, Наталья Толоконская прогремела на всю страну в мае прошлого года, когда объявила укусы клещей полезными. В Красноярске она также известна как создатель центра альтернативной медицины. И автор знаменитой фразы о черном небе: «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным! Могу научить как врач!».

А теперь вот - гомеопатией по коронавирусу... Неужели опять на те же грабли? – иронизируют пользователи.

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