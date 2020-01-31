Внук, подозреваемый в убийстве 90-летней бабушки: «Я оговорил себя - мама не выдержит тюрьмы»

Эта шокирующая история произошла в Красноярске еще в апреле 2018 года. В одном из частных домов в Покровке была убита 90-летняя бабушка – беспомощная старушка почти не вставала с кровати. Обслуживать себя ей помогала дочь Ирина Васильева – она, прямо скажем, тоже уже в возрасте и с букетом собственных «болячек». Помимо них в доме жил 21-летний Александр Р. Его и обвинили в убийстве. Следователям он заявил, что сделал это… из жалости. Но в суде Александр сделал другое заявление – говорит, что бабушку не убивал… Так убил или нет? «Комсомольская правда» - Красноярск побывала в доме, где произошла трагедия, чтобы разобраться в том, как все происходило.

Просила о смерти?

Эту семью в Покровке знают все соседи. Говорят, обычная, неблагополучной не назовешь, хотя Ирина Васильева четверых детей одна поднимала.

Ирина Васильева одна поднимала детей непутевой дочериФото: Мария ЛЕНЦ

- Дочь, так вышло, непутевая у меня выросла: рожала детей да бросала в роддоме, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск женщина. - Вот я их находила и забирала себе. Они у меня всегда были и сытые, и одетые, и в поездки с классом, если возможность была, ездили. Да, жили мы небогато, но и не голодом. А Сашка мой не виноват. Сашенька слабенький был совсем, мне даже говорили, что не выживет. Но дома у меня он оправился, набрался сил… Такой ребенок хороший рос. Увлекался городошным спортом, в музыкальную школу ходил, играл на аккордеоне. Не без таланта он – в отца пошел в этом. (Отец у Александра актер одного из красноярских театров, но судьбой сына особо никогда не интересовался).

После школы Саша подался в техникум, учился неплохо, шел на красный диплом. В планах было поступление в СФУ. Подрабатывал Дедом Морозом на новогодние праздники, охранником в магазин устроился, ездил в дома престарелых с концертами – в общем, тянулся парень к лучшей жизни, как мог. И тут… 17 апреля 2018 года случилось то, что радикально изменило жизнь семьи. Мертвой нашли 90-летнюю мать Ирины Васильевой, Саше она приходится прабабушкой (но зовет он ее бабушкой).

По словам Ирины, все началось за месяц до рокового дня.

- Детей дома не было: они давно уже взрослые, каждый своей жизнью живет. Я в тот день ходила в больницу, возвращаюсь – мама в комнате своей на полу лежит, а под головой – лужа крови. Как так – не знаю. Она у нас плохо передвигалась, только с ходунками или поддержкой. Видать, когда вставала с кровати, упала и о подлокотник ударилась… Я «скорую» вызвала, ее увезли, рану зашили. А 17 апреля, в Родительский день, мы утром около 05.00 с Сашей поехали на кладбище. Вернулись когда, домой захожу – она опять на полу. Я к ней кинулась, а она холодная уже...

Письма, которые Саша пишет из СИЗОФото: Мария ЛЕНЦ

Основная причина смерти, по версии следствия, - удушье, у женщины была сломана подъязычная кость.

Началось следствие. И Ирину, и Александра полиция забрала вместе. Следствие считает, что тем утром, пока семья собиралась выезжать, а Ирина гуляла с собакой (у семьи есть пес Мухтар, живет не на цепи, и его выводят на прогулку), Александр ненадолго вернулся в дом, и совершил убийство. Парень признал вину, сказал – убил из жалости, очень мучилась пожилая женщина, просила о смерти.

«Комсомольской правде» - Красноярск Ирина рассказала, что не верит в вину Саши, считает, его заставили признаться. И объяснение – что он убил прабабушку из сострадания, ее, очевидно, шокирует: это не может быть ни объяснением, ни оправданием! Считает, женщина, возможно, упала, повредила себе горло.

Суд и последнее слово

Суд над Александром начался еще осенью, ему грозит пожизненное заключение. Он попросил, чтобы дело рассматривали присяжные. В процессе он сделал неожиданное заявление – не виноват, заставили оговорить себя. Более того, Александр попытался отказаться от услуг назначенного государством адвоката, который советовал ему полностью признать вину: дескать, это поможет уменьшить срок. Суд отклонил ходатайство, поскольку, по мнению судьи, адвокат хорошо справляется с обязанностями, а назначение нового займет время и затянет дело.

Комната СашиФото: Мария ЛЕНЦ

Накануне Александр обратился к присяжным с последним словом:

- В уголовном деле имеются только мои показания, в которых я сам себя оговорил. А что будет, если их убрать из дела? На чем будет основано обвинение? Я не убивал бабушку и не знаю, как она умерла. Когда давал показания, придумал все на ходу. Нас в семье четыре ребенка, и мама всех взяла под опеку, когда биологическая мать всех бросила. Отца нет ни у кого. Мама всем нам дала воспитание и образование, всех поставила на ноги. Поэтому когда мне сказали, что бабушка не умерла, а была задушена, я хотел сделать все, чтобы защитить ее и спасти. Я думал только о том, что попади она в тюрьму, она тут не проживет. Попав сюда, я до последнего не верил, что все, что происходит, - правда, что бабушку задушили. Я молился и спрашивал: за что? Мы жили втроем – я, мама, бабушка и Алена (моя сестра). Мама постоянно кричала, и, в конце концов, я начал уходить из дома, а до этого ушла Алена. Я нашел ночную работу, ночевал у девушки, друзей – лишь бы не приходить домой. Если меня и сестры дома не было, на кого кричала мама? Да, я не убивал бабушку, но я чувствую за собой вину: надо было рассказать все близким, когда была возможность. Ведь скажи я о том, что происходит дома, близкие сразу забрали бы бабушку, и ничего этого не произошло бы. В итоге, мама просто сошла с ума, оставшись один на один с умирающей бабушкой. Я сильно перед ней виноват и осознал это, только попав в тюрьму. Я в долгу перед мамой и очень сильно люблю ее – вот, почему я оговорил себя и почему я в тюрьме. В день, когда сообщили, что бабушку убили, я понял, что мама или не выдержала, или перестаралась: я почувствовал, как ей было больно и плохо тогда, и никого не было рядом. За все время, что я сижу за решеткой, от мамы приходят письма, где она просит прощение за все происходящее. Ведь когда все узнали, что меня подозревают в убийстве, от мамы все отвернулись – родные, близкие, друзья.

… В начале февраля присяжные вынесут свой вердикт - виновен или нет Александр в убийстве «из жалости».

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